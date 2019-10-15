Росія порушила Женевські конвенції щодо Криму, – ООН

У ООН визнали, що окупаційна влада Криму намагалась змінити демографічну ситуацію на півострові, здійснюючи переселення людей з материкової частини Росії. Про це йдеться у доповіді генсека Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреша.

Згідно з його доповіддю, Російська Федерація заохочує переміщення власного населення у Крим, що є прямим порушенням Женевських конвенцій. Про це у своєму виступі заявив глава Українського представництва при ООН Володимир Єльченко.

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Що таке Женевські конвенції? Міжнародний договір, який складається з чотирьох угод та трьох додаткових протоколів. Женевські конвенції закріплюють в міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни. А також забезпечують захист її жертв – поранених, військовополонених та цивільного населення.

Українські представники в ООН стверджують, що Москва впродовж останніх п'яти років переселила до Криму аж 140 тисяч росіян, здебільшого військовослужбовців та членів їх родин. Все, аби створити видимість приросту населення.

Крім цього, у доповіді Гутерреша наводяться дані судового реєстру Росії, де видно, що кримські суди ухвалили рішення про переміщення майже тисячі людей, які за законодавством Росії вважаються іноземцями. Серед них – 518 громадян України.



Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш

Ще щонайменше 109 жителів Криму були примусово виселені правоохоронними органами РФ. Більшість з них – це громадяни України, які розглядалися Росією як такі, що не мають права проживати на півострові.

До слова, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що постійний представник України в ООН Володимир Єльченко стане новим послом України в США. Відповідний указ про призначення посла повинен видати Президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про Володимира Єльченка?Розпочав кар’єру у 80-их роках в МЗС України, потім працював у Постійному представництві України при ООН, був представником держави в Раді безпеки ООН, головою Радбезу ООН, не раз повертався на роботу в МЗС на різні посади, зокрема був заступником міністра. Єльченко також був послом України в Австрії, в Росії та на Ямайці.