ООН вимагає від Росії скасувати заборону Меджлісу: заява

Моніторинова місія ООН закликає країну-агресора виконати постанову Міжнародного суду ООН та скасувати заборону діяльності Меджлісу. Представницький орган кримських татар не працює вже 3 роки.

Відповідний заклик оприлюднили на фейсбук-сторінці організації.

Як ще обмежують у правах татар у Криму: Окупанти збираються привласнити майно Меджлісу: подробиці

3 роки тому, 29 вересня 2016 року, Верховний Суд Російської Федерації залишив чинним рішення про заборону Меджлісу, яке раніше ухвалив Верховний Суд Криму. В результаті, Меджліс, представницький орган кримських татар, не може виконувати свої функції й дотепер,

– нагадують у дописі.

Така ситуація триває ситуація триває попри рішення Міжнародного суду ООН, який 2017 року дійшов висновку, що Росія має утриматися від обмежень представницьких органів кримських татар, зокрема, Меджлісу.

Ми закликаємо Російську Федерацію виконати постанову суду ООН і скасувати заборону Меджлісу,

– додають у Місії.

Що таке Меджліс? Законодавчо-представницький орган, що є аналогом парламенту. Існує переважно в арабських та ісламських країнах.



Меджліс кримськотатарського народу був заснований у 1991 році. Меджліс кримських татар таємним голосуванням призначається Курултаєм.



Своєю чергою, Курултай – це загальнонаціональний з'їзд у татар, під час якого вирішують найважливіші проблеми нації.



На Курултаї кримськотатарський народ представлений делегатами, обраними кримськими татарами та членами їхніх родин, незалежно від національності, які постійно проживають на території України, і кримськими татарами і членами їх родин — громадянами України незалежно від їх місця проживання. Термін повноважень складу Курултаю — 5 років.

Увага! Кримські татари регулярно зазнають переслідувань з боку окупаційної російської влади на півострові. Підтвердженням цьому служать часті обшуки в їх помешканнях, таємничі зникнення та вбивства представників цієї національності у Криму. Станом на вересень 2019 року зниклими безвісти у Криму вважаються 16 осіб. Серед них 12 кримських татар та 4 українців.