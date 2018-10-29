Окупанти в Криму збираються привласнити майно Меджлісу: подробиці

Російська влада Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу на півострові підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК).

Про це заявив російський очільник Криму Сергій Аксьонов, передають "Крим. Реалії".

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Зазначається, що таку ідею висунули саме на Курултаї мусульман Криму, який скликало російське ДУМК.

Про який перелік об'єктів власності Меджлісу в Криму йдеться поки не оголосили.

При цьому Аксьонов зазначив, що "націоналізація" на півострові наразі не проводиться, проте по відношенню до власності Меджлісу кримськотатарського народу "відповідні заходи повинні бути прийняті".

Деталей не знаю. По конкретних об'єктах не знаю, до кінця дня подивлюся і вироблю свою позицію, –

наголосив Аксьонов.

Що таке Курултай?Це орган народного представництва у тюркських народів, загальнонаціональний з'їзд, під час якого вирішують найважливіші проблеми нації.