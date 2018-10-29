Оккупанты в Крыму собираются присвоить имущество Меджлиса: подробности

Российские власти Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).

Об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов, передают "Крым. Реалии".

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Отмечается, что такую идею выдвинули именно на Курултае мусульман Крыма, который созвало российское ДУМК.

О каком перечне объектов собственности Меджлиса в Крыму идет речь пока не объявили.

При этом Аксенов отметил, что национализация на полуострове пока не проводится, однако по отношению к собственности Меджлиса крымскотатарского народа "соответствующие меры должны быть приняты".

Деталей не знаю. По конкретным объектам не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию,

– подчеркнул Аксенов.

Что такое Курултай?Это орган народного представительства в тюркских народов, общенациональный съезд, во время которого решают важнейшие проблемы нации.