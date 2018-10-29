16:40
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Оккупанты в Крыму собираются присвоить имущество Меджлиса: подробности

      79 Читати новину українською
      В оккупированном Крыму собираются национализировать имущество Меджлиса
      В оккупированном Крыму собираются национализировать имущество Меджлиса / Фото из открытых источников

      Российские власти Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).

      Об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов, передают "Крым. Реалии".

      Читайте также: В Крыму на заседание правозащитной организации ворвались силовики

      Отмечается, что такую идею выдвинули именно на Курултае мусульман Крыма, который созвало российское ДУМК.

      О каком перечне объектов собственности Меджлиса в Крыму идет речь пока не объявили.

      При этом Аксенов отметил, что национализация на полуострове пока не проводится, однако по отношению к собственности Меджлиса крымскотатарского народа "соответствующие меры должны быть приняты".

      Деталей не знаю. По конкретным объектам не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию, 
      – подчеркнул Аксенов.

      Что такое Курултай?Это орган народного представительства в тюркских народов, общенациональный съезд, во время которого решают важнейшие проблемы нации.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      сегодня , 16:00 Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      Дмитро Гнап
      Кругова порука по-новому: як розслідують справу чинного судді Верховного суду Ольги Ступак
      сегодня , 15:30 Кругова порука по-новому: як розслідують справу чинного судді Верховного суду Ольги Ступак
      Роман Маселко
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 15:00 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька
      Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      сегодня , 15:00 Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      Злой Одессит
      Ангела Меркель: биография политика
      сегодня , 14:50 Ангела Меркель: биография политика
      Настя Сукач 1854
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук