В Крыму на заседание правозащитной организации ворвались силовики

В оккупированном Крыму на заседании общественной организации "Крымская солидарность" появились представители силовых структур Российской Федерации.

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

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Отмечается, что на ежемесячное собрание организации в субботу, 27 октября, пришли сотрудники прокуратуры и силовых структур. В офисе организации при этом возникли проблемы с интернетом.

"Однако в этот раз на мероприятие пришли "незваные гости" – сотрудников прокуратуры и силовых структур. Целью их визита, по их словам, стало вручение постановления координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову, а также адвокату Лили Гемеджи о необходимости явиться в прокуратуру. Приход сотрудников сопровождался видеофиксацией, несмотря на незаконность этого действия", – сообщили в объединении.

Чем занимается "Крымская солидарность"?

Это созданное в 2016 году объединение, которое связало всех тех, кто в той или иной форме столкнулся с проблемой давления из-за взглядов и убеждений. Оно оказывает юридическую, финансовую или моральную помощь крымчанам.