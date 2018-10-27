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      В Крыму на заседание правозащитной организации ворвались силовики

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      Заседание "Крымской солидарности" сорвали силовики
      Заседание "Крымской солидарности" сорвали силовики / 24 Канал

      В оккупированном Крыму на заседании общественной организации "Крымская солидарность" появились представители силовых структур Российской Федерации.

      Об этом говорится на странице организации в Facebook.

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      Отмечается, что на ежемесячное собрание организации в субботу, 27 октября, пришли сотрудники прокуратуры и силовых структур. В офисе организации при этом возникли проблемы с интернетом.

      "Однако в этот раз на мероприятие пришли "незваные гости" – сотрудников прокуратуры и силовых структур. Целью их визита, по их словам, стало вручение постановления координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову, а также адвокату Лили Гемеджи о необходимости явиться в прокуратуру. Приход сотрудников сопровождался видеофиксацией, несмотря на незаконность этого действия", – сообщили в объединении.

      Чем занимается "Крымская солидарность"?
      Это созданное в 2016 году объединение, которое связало всех тех, кто в той или иной форме столкнулся с проблемой давления из-за взглядов и убеждений. Оно оказывает юридическую, финансовую или моральную помощь крымчанам.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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