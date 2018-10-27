У Криму на засідання правозахисної організації увірвались силовики

В окупованому Криму на засідання громадської організації "Кримська солідарність" з'явилися представники силових структур Російської Федерації.

Про це йдеться на сторінці організації у Facebook.

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Зазначається, що на щомісячне зібрання організації в суботу, 27 жовтня, прийшли співробітники прокуратури і силових структур. В офісі організації при цьому виникли проблеми з інтернетом.

"Однак цього разу на захід прийшли "непрохані гості" – співробітників прокуратури і силових структур. Метою їхнього візиту, за їхніми словами, стало вручення постанови координатору "Кримської солідарності" Діляверу Меметову, а також адвокату Лілі Гемеджі про необхідність з'явитися в прокуратуру. Прихід співробітників супроводжувався відеофіксацією, незважаючи на незаконність цієї дії" – повідомили в об'єднанні.

Чим займається "Кримська солідарність"?Це створене в 2016 році об'єднання, яке зв'язало всіх тих, хто в тій чи іншій формі зіткнувся з проблемою тиску через погляди і переконання. Воно надає юридичну, фінансову або моральну допомогу кримчанам.