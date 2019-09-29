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      ООН требует от России отменить запрет Меджлиса: заявление

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      Меджлис находится под запретом 3 года
      Меджлис находится под запретом 3 года / Радио Свобода

      Мониторинговая миссия ООН призывает страну-агрессора выполнить постановление Международного суда ООН и отменить запрет деятельности Меджлиса. Представительный орган крымских татар не работает уже 3 года.

      Соответствующий призыв обнародовали на фейсбук-странице организации.

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      3 года назад, 29 сентября 2016 года, Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный Суд Крыма. В результате, Меджлис, представительный орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сих пор,
      – напоминают в заметке.

      Такая ситуация продолжается, несмотря на решение Международного суда ООН, который в 2017 году пришел к выводу, что Россия должна воздержаться от ограничений представительных органов крымских татар, в частности, Меджлиса.

      Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса,
      – добавляют в Миссии.

      Что такое Меджлис?
      Законодательно-представительный орган, являющийся аналогом парламента. Существует преимущественно в арабских и исламских странах.

      Меджлис крымскотатарского народа был основан в 1991 году. Меджлис крымских татар тайным голосованием назначается Курултаем.

      В свою очередь, Курултай – это общенациональный съезд у татар, во время которого решают важнейшие проблемы нации.

      На Курултае крымскотатарский народ представлен делегатами, избранными крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, которые постоянно проживают на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей – гражданами Украины независимо от их места жительства. Срок полномочий состава Курултая – 5 лет.

      Внимание! Крымские татары регулярно подвергаются преследованиям со стороны оккупационной российской власти на полуострове. Подтверждением этому служат частые обыски в их домах, таинственные исчезновения и убийства представителей этой национальности в Крыму. По состоянию на сентябрь 2019 года пропавшими без вести в Крыму считаются 16 человек. Среди них 12 крымских татар и 4 украинца.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия ООН Новости Крыма Аннексия Крыма Крымские татары
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