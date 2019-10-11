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      Новим послом України у США стане Єльченко, – ЗМІ

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      Володимир Єльченко може стати новим послом України у США
      Володимир Єльченко може стати новим послом України у США / nv.ua

      Новим послом України в США стане постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. До нього цю посаду обіймав Валерій Чалий.

      "Друзі, як нам щойно повідомили джерела, які знайомі із ситуацією і яким ми довіряємо, новим послом України в США стане постійний представник України в ООН Володимир Єльченко", – повідомили журналісти телеграм-каналу Newsroom.

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      Відповідний указ про призначення посла повинен видати Президент України Володимир Зеленський. На думку журналістів, глава держави з цим не баритиметься.

      А замість Єльченка постійним представником України в ООН може стати відомий дипломат Сергій Кислиця.
       

      Що відомо про Володимира Єльченка? Розпочав кар’єру у 80-их роках в МЗС України, потім працював у Постійному представництві України при ООН, був представником держави в Раді безпеки ООН, головою Радбезу ООН, не раз повертався на роботу в МЗС на різні посади, зокрема був заступником міністра. Єльченко також був послом України в Австрії, в Росії та на Ямайці.

      Як Єльченко захищає Україну від Росії в ООН?

      Зокрема, під час липневого виступу у 2019 році на Радбезі ООН Єльченко звинуватив Росію у пригніченні української мови протягом довгих століть, відсутності українських шкіл у Росії та їх закриття в окупованому Криму. Це засідання Радбезу було скликане саме Росією у зв’язку з прийняттям в Україні мовного закону.

      Того ж місяця Єльченко звинуватив генсека ООН Антоніу Гутерреша у повному ігноруванні злочину проросійських бойовиків на Донбасі. Тоді внаслідок обстрілу окупантів загинула бойовий медик, сержант Ірина Шевченко.

      А ще Єльченко попереджав ООН, що Росія ігноруванням її ядерних зобов’язань ставить під загрозу не лише європейську, але й світову безпеку. Особливо тривожним у цьому контексті є зберігання ядерної російської зброї в окупованому Криму.

      Щодо російських паспортів на окупованому Донбасі, то Єльченко заявляв, що такими діями РФ порушує не лише свої зобов’язання в межах мінських угод, а й засади міжнародного права. На думку Єльченка, Росія хоче використати такий інструмент задля легітимізації своїх бойовиків на Донбасі.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Призначення Зеленського ООН
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