Єльченко дорікнув керівництву ООН в ігноруванні обстрілу українських медиків на Донбасі
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко не розуміє, чому генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повністю ігнорує злочину бойовиків незаконних збройних формувань на Донбасі.
Про це дипломат написав у своєму акаунті в Twitter у відповідь на повідомлення прес-служби ООН, в якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії.
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А чому б не сказати хоч слово з недавнього нападу і вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі?
– запитав Єльченко.
1 липня на Донбасі внаслідок зухвалого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу, який здійснили бойовики, загинула бойовий медик, кавалер ордена "За Мужність", сержант Ірина Шевченко. Сталося це, коли жінка в авто їхала, аби забрати з поля бою пораненого побратима.
Окрім Ірини, під Водяним також на місці загинув старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода. Відомо, що саме він керував санітарним Hummer. Іншої інформації обмаль. Також було поранено ще одного бійця.
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