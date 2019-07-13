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      Єльченко дорікнув керівництву ООН в ігноруванні обстрілу українських медиків на Донбасі

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      Володимир Єльченко
      Володимир Єльченко / Фото з відкритих джерел

      Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко не розуміє, чому генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повністю ігнорує злочину бойовиків незаконних збройних формувань на Донбасі.

      Про це дипломат написав у своєму акаунті в Twitter у відповідь на повідомлення прес-служби ООН, в якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії.

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      А чому б не сказати хоч слово з недавнього нападу і вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі? 
      – запитав Єльченко.

       
      1 липня на Донбасі внаслідок зухвалого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу, який здійснили бойовики, загинула бойовий медик, кавалер ордена "За Мужність", сержант Ірина Шевченко. Сталося це, коли жінка в авто їхала, аби забрати з поля бою пораненого побратима.
       
      Окрім Ірини, під Водяним також на місці загинув старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода. Відомо, що саме він керував санітарним Hummer. Іншої інформації обмаль. Також було поранено ще одного бійця.
       
       
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики ООН Війна на Донбасі
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