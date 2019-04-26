Які жахливі наслідки для України можуть мати російські паспорти на Донбасі: різка заява Єльченка

Видаючи свої паспорти на окупованому Донбасі, Кремль демонструє притаманну йому поведінку. Такими кроками Росія порушує не лише свої зобов’язання у рамках мінських угод, а й засади міжнародного права. Щоправда, ці дії Кремля можна пояснити – Росія більше не може приховувати присутність своїх найманців на Сході України та хоче використати такий інструмент задля їхньої легітимізації.

Як під час термінового засідання Радбезу ООН, який скликав Київ, наголосив постійний представник України у цій організації Володимир Єльченко, видаючи свої паспорти на окупованих територіях Донбасу, Росія демонструє звичну поведінку: говоримо одне, робимо інше, а відповідальність покладаємо ще на третіх.

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"На одному з виступів у 2018 році я порівняв такі дії Росії з брудною поведінкою СРСР у 1949-му, і схоже, що історія повторюється. Схоже, що наші російські колеги засновують свої аргументи на тій самій логіці – у викривленні реальності гібридної війни. Кремль живе за принципами Джорджа Орвелла, де мир – це війна, свобода – це рабство, а незнання – це сила. Інакше ніяк не поясниш, як цей крок із паспортами може розгортатися як акт гуманітарної підтримки", – підкреслив він.

За словами Єльченка, указ Путіна про паспортизацію окупованого Донбасу є ще одним епізодом у цілому ланцюгу дій, за допомогою яких Кремль намагається відірвати території від України.

"Росія порушує свої зобов’язання у рамках мінських домовленостей 2014 і 2015 років. Впровадження рубля, експропріація ("націоналізація") українських підприємств, визнання документів, що видають незаконні органи, піратство та захоплення українських моряків у територіальних водах України, і ось тепер цей указ – все це частинки великої картини повзучої окупації українських територій Росією", – наголосив постпред України в ООН.

Водночас він зауважив, що таким чином Кремль не лише брутально порушує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України, а і повністю зневажає свої зобов’язання у рамках мінських угод. Також Росія порушує засади міжнародного права, за якими забороняється окупаційній владі змінювати громадянство на окупованих територіях.

"Ці домовленості чітко вказують, що Росія взяла на себе відповідальність за припинення обстрілів, виведення збройних сил, звільнення українських в’язнів і відновлення контролю над кордоном України. І у зв’язку із цим категорична відмова Росії підтримати ініціативу ОБСЄ запровадити "пасхальне перемир’я" не є випадковою", – каже Єльченко.

Що таке мінські угоди? Цей документ узгодили на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Згодом його підписала контактна група, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік. Мета документу – деескалація збройного конфлікту на Сході України.

У чому полягають мінські угоди: документ

Такі кроки Росії представник України в ООН пояснює тим, що вона більше не може приховувати присутність своїх збройних сил і найманців на Донбасі та приховувати свою роль у розгортанні збройного конфлікту в регіоні.

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"Ось тому вона вирішила переключитися з п’ятирічної мантри "Їх там немає" на реваншистське гасло "Вони – наші громадяни". Ми про це вже чули і перед початком Другої світової війни, ми про це вже чули у Грузії, і ми всі знаємо, чим використання цього гасла закінчується", – констатував дипломат.

Єльченко вважає, що видачу російських паспортів на Донбасі Кремль може використати для легітимізації своєї військової присутності на українській території для захисту нібито російських громадян.

Рішення Кремля – прямий доказ того, що Росія вдається до того самого сценарію. Мовиться ні про що інше, як про слабо замасковану спробу приховати окупацію цих територій, намагання відірвати їх від України та порушити цілісність моєї країни. Це штучна відмовка, аби відправити російські війська на ці території та порушити територіальну цілісність України. Це наперед заплановані дії з підриву мирного вирішення у рамках мінського формату. Незаконний указ російського президента повністю підриває логіку мінських угод і унеможливлює їхню реалізацію,

– заявив він.

За його словами, видача російських паспортів на Донбасі унеможливить проведення там виборів відповідно до українського законодавства та стандартів ОБСЄ.

"Реалізація мінських домовленостей ніколи не була метою російської сторони, дестабілізація та дефрагментація України – ось, що стояло на меті кожного кроку, здійсненого протягом останніх 5 років", – додає постпред.

У зв’язку з вищевикладеним Єльченко закликав посилити міжнародний тиск на Кремль, запровадити нові цільові санкції та скасувати цей указ, а також указ 2017 року щодо визнання документів і реєстраційних знаків, що видаються на окупованих територіях.

"Ось таким чином ми зможемо повернути Росію на шлях реалізації її обов’язків за мінськими угодами, це шлях мирного вирішення конфлікту на Сході України", – переконує він.

Також Єльченко зазначив, що завдяки такій паспортизації Росія визнає власну окупацію на Донбасі та здійснює кроки щодо її посилення. Крім того, так Росія підриває власні пропагандистські заяви, що конфлікт на Донбасі є внутрішнім.

24 квітня господар Кремля підписав указ, згідно з яким почала працювати спрощена процедура видачі російських паспортів для жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Відповідний документ з’явився на сайті президента РФ і уже набув чинності. На переконання Путіна, така ініціатива є нічим не іншим як "питанням суто гуманітарного характеру".

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Натомість в Україні вважають інакше. Зокрема, чинний президент Петро Порошенко заявив, що таким чином "Кремль готує наступний крок агресії проти України – анексію українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні". А майбутній гарант Володимир Зеленський наголосив, що це свідчить про визнання Росією своєї відповідальності як держави-окупанта.

Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів на Донбасі? Згідно з указом, щоб отримати російське громадянство українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати такі документи: "липовий паспорт" фейкової "ДНР" чи "ЛНР" з відміткою про реєстрацію за місцем проживання на території Донецької або Луганської області; документ, який свідчить про зміну прізвища, імені та по батькові; документ про наявність громадянства іноземної держави; документ про укладення чи розірвання шлюбу; свідоцтво про народження дитини, включене в заяву про прийом в громадянство Російської Федерації.



Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Також документ передбачає, що заяву на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік повинні розглядати не довше ніж три місяці. Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта.