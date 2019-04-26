Какие ужасные последствия для Украины могут иметь российские паспорта на Донбассе

Выдавая свои паспорта на оккупированном Донбассе, Кремль демонстрирует присущее ему поведение. Такими шагами Россия нарушает не только свои обязательства в рамках минских соглашений, но и принципы международного права. Правда, эти действия Кремля можно объяснить – Россия больше не может скрывать присутствие своих наемников на Востоке Украины.

Как во время срочного заседания Совбеза ООН, которое созвал Киев, отметил постоянный представитель Украины в этой организации Владимир Ельченко, выдавая свои паспорта на оккупированных территориях Донбасса, Россия демонстрирует привычное поведение : говорим одно, делаем другое, а ответственность возлагаем еще на третьих.

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"На одном из выступлений в 2018 году я сравнил такие действия России с грязным поведением СССР в 1949-м, и похоже, что история повторяется. Похоже, что наши российские коллеги основывают свои аргументы в той же логике – в искажении реальности гибридной войны. Кремль живет по принципам Джорджа Оруэлла, где мир – это война, свобода – это рабство, а незнание – это сила. Иначе никак не объяснишь, как этот шаг с паспортами может разворачиваться как акт гуманитарной поддержки", – подчеркнул он.

По словам Ельченко, указ Путина о паспортизации оккупированного Донбасса является еще одним эпизодом в целой цепи действий, с помощью которых Кремль пытается оторвать территории от Украины.

"Россия нарушает свои обязательства в рамках минских договоренностей 2014 и 2015 годов. Внедрение рубля, экспроприация ("национализация") украинских предприятий, признание документов, которые выдают незаконные органы, пиратство и захват украинских моряков в территориальных водах Украины, и вот теперь этот указ – все это частицы большой картины ползучей оккупации украинских территорий Россией", – подчеркнул постпред Украины в ООН.

В то же время он отметил, что таким образом Кремль не только грубо нарушает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, а и полностью пренебрегает своими обязательствами в рамках минских соглашений. Также Россия нарушает принципы международного права, по которым запрещается оккупационной власти менять гражданство на оккупированных территориях.

"Эти договоренности четко указывают, что Россия взяла на себя ответственность за прекращение обстрелов, вывод вооруженных сил, освобождение украинских заключенных и восстановления контроля над границей Украины. И в связи с этим категорический отказ России поддержать инициативу ОБСЕ ввести "Пасхальное перемирие" не является случайным", – говорит Ельченко.

Что такое минские соглашения? Этот документ согласовали на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Впоследствии его подписала контактна группа, состоящяя из представителей России, Украины, представителей самопровозглашенных республик. Цель документа – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.

В чем суть минского договора: документ

Такие шаги России представитель Украины в ООН объясняет тем, что она больше не может скрывать присутствие своих вооруженных сил и наемников на Донбассе и скрывать свою роль в развертывании вооруженного конфликта в регионе.

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"Вот поэтому она решила переключиться с пятилетней мантры "Их там нет" на реваншистский лозунг "Они – наши граждане". Мы об этом уже слышали и перед началом Второй мировой войны, мы об этом уже слышали в Грузии, и мы все знаем, чем использование этого лозунга заканчивается", – констатировал дипломат.

Ельченко считает, что выдачу российских паспортов на Донбассе Кремль может использовать для легитимизации своего военного присутствия на украинской территории для защиты якобы российских граждан.

Решение Кремля – прямое доказательство того, что Россия прибегает к тому же сценарию. Говорится ни про что иное, как о слабо замаскированной попытке скрыть оккупацию этих территорий, попытке оторвать их от Украины и нарушить целостность моей страны. Это искусственная отговорка, чтобы отправить российские войска на эти территории и нарушить территориальную целостность Украины. Это заранее запланированные действия по подрыву мирного решения в рамках минского формата. Незаконный указ российского президента полностью подрывает логику минских соглашений и делает невозможным их реализацию,

– заявил он.

По его словам, выдача российских паспортов на Донбассе сделает невозможным проведение там выборов согласно украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ.

"Реализация минских договоренностей никогда не была целью российской стороны, дестабилизация и дефрагментация Украины – вот, что стояло целью каждого шага, совершенного в течение последних 5 лет", – добавляет постпред.

В связи с вышеизложенным Ельченко призвал усилить международное давление на Кремль, ввести новые целевые санкции и отменить этот указ, а также указ 2017 года о признании документов и регистрационных знаков, выдаваемых на оккупированных территориях.

"Вот таким образом мы сможем вернуть Россию на путь реализации ее обязательств по минскими соглашениями, это путь мирного решения конфликта на Востоке Украины", – убеждает он.

Также Ельченко отметил, что благодаря такой паспортизации Россия признает собственную оккупацию на Донбассе и предпринимает шаги по ее усилению. Кроме того, так Россия подрывает собственные пропагандистские заявления, что конфликт на Донбассе является внутренним.

24 апреля хозяин Кремля подписал указ, согласно которому начала работать упрощенная процедура выдачи российских паспортов для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Соответствующий документ появился на сайте президента РФ и уже вступил в силу. По мнению Путина, такая инициатива является ничем иным как "вопросом сугубо гуманитарного характера".

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Зато в Украине считают иначе. В частности, действующий президент Петр Порошенко заявил, что таким образом "Кремль готовит следующий шаг агрессии против Украины – аннексию украинского Донбасса или создание российского анклава в Украине". А будущий гарант Владимир Зеленский отметил, что это свидетельствует о признании Россией своей ответственности как государства-оккупанта.