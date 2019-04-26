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      Россия в очередной раз отличилась хамским и циничным заявлением на заседании Совбеза ООН

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      Небензя в очередной раз отметился циничным заявлением
      Небензя в очередной раз отметился циничным заявлением / AFP

      Представитель России на срочном заседании Совета безопасности ООН Василий Небензя в привычно циничной и пренебрежительной манере заявил, что его страну должны хвалить за упрощение процедуры предоставления российского гражданства украинцам. Ведь они, мол, сами того безумно хотят.

      Что именно заявил Небензя на заседании Совбеза ООН 

      Совет Безопасности ООН собрался в американском Нью-Йорке 25 апреля, на срочное заседание, чтобы обсудить проблему выдачи паспортов России жителям оккупированного Донбасса. Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, выступил на заседании с громкими и в традиционной манере хамскими словами: "Здесь говорят, что Россия чуть ли не насильственным способом затягивает украинцев в российское гражданство. И нарушает минские договоренности. Эти обвинения абсурдны. Скажите, какой пункт минских соглашений мы нарушили? Вы вообще их читали?"

      Читайте также: Хочешь российскую пенсию – живи в России: пенсионный фонд РФ шокировал пенсионеров "ЛНР" и "ДНР"

      По его словам, указ Путина дает возможность гражданам Украины получить российское гражданство по упрощенной процедуре. "И для этого им не надо (вы слышите меня? – не надо) отказываться от украинского", – чуть ли не кричал Небензя.

      С 1 апреля 2014 года по 2 апреля 2019 года на территорию РФ въехали и остались там 925 тысяч 548 граждан из юго-восточных областей Украины. А всего в России проживает 2,3 миллиона украинцев. Итак, украинцы имеют высокую потребность в российском гражданстве,
      – цинично сказал Небензя.

      И в том же стиле продолжил: "старикам, возможно, теперь не придется пересекать "контактную линию", чтобы с риском для жизни получить свою мизерную пенсию. А вместо того, чтобы похвалить Россию, нас лицемерно критикуют".

      Подробно об экстренном заседании Совета Безопасности ООН – в материале 24 канала

      Предварительное объяснение Путина и реакция Украины

      Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства
      для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Сам глава Кремля цинично заявил, что выдача паспортов жителям на Донбассе – это лишь вопрос гуманитарного характера. Мол, Россия не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти.

      Президент Украины Петр Порошенко назвал указ Путина попыткой оправдать и легитимизировать военное присутствие России в Украине. И отметил, что это может означать наличие плана аннексии региона. Россия нарушила минские договоренности и пытается вмешаться во внутренние дела Украины. Поэтому Порошенко призвал мир осудить преступные действия Кремля и усилить антироссийские санкции.

      Что предполагает скандальный указ Путина?• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      • Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      • Основные условия смены гражданства наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      blog_ava
      Пид*рас ты проклятый, – пенсионер из Луганщины обратился к Путину насчет российского паспорта
      25 апреля
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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