Хочешь российскую пенсию – живи в России: пенсионный фонд РФ шокировал пенсионеров "ЛНР" и "ДНР"

Российские пенсии будут назначать новым гражданам из "ДНР и ЛНР", которые переедут на постоянное проживание в Россию. А вот "россиянам", которые останутся жить в "республиках", пенсии должна платить Украина. Пенсионный фонд РФ предоставил такое официальное разъяснение указа президента Путина об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства жителям оккупированного Донбасса.

Что заявили в ПФ России по поводу пенсий и указа Путина

Упрощенная процедура получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей Украины введена указом президента России Владимира Путина. Те лица, которые воспользуются этой процедурой, смогут получать российские пенсии только если переедут на постоянное жительство в Россию. Об этом написало российское РБК со ссылкой на комментарий Пенсионного фонда РФ.

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"Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица – независимо от его гражданства (России или Украины). Поэтому российские пенсии гражданам, которые постоянно проживают на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются", – заявили в ПФ России.



Фонд также напомнил, что в России сейчас поэтапно повышают пенсионный возраст. А в "ДНР и ЛНР" пенсионный возраст – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Поэтому этот фактор ПФ РФ советует учитывать тем пенсионерам, которые решат переехать в Россию.

Какова позиция Пенсионного фонда Украины

"Гражданину РФ, который переехал из Донецкой и Луганской областей на постоянное проживание в Россию, пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", – подчеркнули в Пенсионном фонде Украины.

Чтобы получить украинскую пенсию, лицо, переехавшее в Россию, должно предоставить стандартный набор документов. Включая паспорт гражданина России.

В чем суть указа Путина о паспортах украинским гражданам?24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:



• Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.