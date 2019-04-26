Росія вкотре відзначилася хамською і цинічною заявою на засіданні Радбезу ООН

Представник Росії на терміновому засіданні Ради безпеки ООН Василь Небензя у звично цинічній та зверхній манері заявив, що його країну повинні хвалити за спрощення процедури надання російського громадянства українцям. Адже вони, мовляв, самі того шалено прагнуть.

Що саме заявив Небензя на засіданні Разбезу ООН

Рада Безпеки ООН зібралася в американському Нью-Йорку 25 квітня на термінове засідання, щоб обговорити проблему видачі паспортів Росії мешканцям окупованого Донбасу. Василь Небензя, постійний представник Росії при ООН, виступив засіданні з гучними і в традиційній манері хамськими словами: "Тут кажуть, що Росія мало не у насильницький спосіб затягує українців в російське громадянство. І порушує мінські домовленості. Ці звинувачення абсурдні. Скажіть, який пункт мінських угод ми порушили? Ви взагалі їх читали?"

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За його словами, указ Путіна дає можливість громадянам України отримати російське громадянство за спрощеною процедурою. "І для цього їм не треба (ви чуєте мене? – не треба) відмовлятися від українського", – мало не кричав Небензя.

З 1 квітня 2014 року по 2 квітня 2019 на територію РФ в'їхали і залишилися там 925 тисяч 548 громадян з південно-східних областей України. А всього в Росії мешкає 2,3 мільйона українців. Отже, українці мають високу потребу в російському громадянстві,

– цинічно сказав Небензя.

І в тому ж стилі продовжив: "Людям похилого віку, можливо, тепер не доведеться перетинати "контактну лінію", щоб із ризиком для життя отримати свою мізерну пенсію. А замість того, щоб похвалити Росію, нас лицемірно критикують".

Детально про екстрене засідання Ради безпеки ООН – у матеріалі 24 каналу

Попереднє пояснення Путіна і реакція України

Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Сам глава Кремля цинічно заявив, що видача паспортів жителям на Донбасі – це лише питання гуманітарного характеру. Мовляв, Росія не хоче створювати проблеми Україні та майбутній владі.

Президент України Петро Порошенко назвав указ Путіна спробою виправдати та легітимізувати військову присутність Росії в Україні. І зазначив, що це може означати наявність плану анексії регіону. Росія порушила Мінські домовленості та намагається втрутитись у внутрішні справи України. Тому Порошенко закликав світ засудити злочинні дії Кремля та посилити антиросійські санкції.

Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.