В оккупированном Донецке введут упрощенное пересечение границы с Россией

В псевдореспублике оккупированного Донецка решили до 1 июня ввести "упрощенный механизм" пересечения границы с Россией, чтобы доставлять людей для получения российских паспортов.

Об этом заявил "глава" псевдореспублики Денис Пушилин, передает его официальный сайт.

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По его словам, это событие (выдача украинцам российских паспортов – 24 канал) войдет в историю псевдореспублики. Пушилин отметил, что теперь они имеют много работы, чтобы организовать это, потому дал несколько поручений профильным ведомствам.

К 1 июня 2019 года министру доходов и сборов и Министерству государственной безопасности нужно разработать "упрощенный механизм" пересечения границы в пунктах пропуска с Российской Федерацией для обеспечения доставки граждан оккупированного Донецка для получения гражданства РФ,

– говорится в сообщении.

К тому же, "глава" псевдореспублики добавил, что до 26 мая нужно разработать схему и порядок движения пассажирского транспорта для подвоза граждан "ДНР" в пункты получения паспортов на территории России.

Напомним, 24 апреля хозяин Кремля подписал указ, согласно которому начала работать упрощенная процедура выдачи российских паспортов для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Соответствующий документ появился на сайте президента РФ и уже вступил в силу.

Как будет происходить упрощенная процедура выдачи российских паспортов?

Согласно указу Путина, чтобы получить российское гражданство украинцы, проживающие на оккупированном Донбассе, кроме заявления, должны представить следующие документы: "липовый паспорт" фейковых "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Донецкой или Луганской области; документ, свидетельствующий об изменении фамилии, имени и отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении или расторжении брака; свидетельство о рождении ребенка, включенное в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.



Жители оккупированных территорий смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет. Также документ предусматривает, что заявления на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не более чем три месяца. Основным условием изменения гражданства будет наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".