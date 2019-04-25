В окупованому Донецьку запровадять спрощений перетин кордону з Росією

У псевдореспубліці окупованого Донецька вирішили до 1 червня запровадити "спрощений механізм" перетину кордону з Росією, щоб доправляти людей для отримання російських паспортів.

Про це заявив "очільник" псевдореспубліки Денис Пушилін, передає його офіційний сайт.

Читайте також: Як Росія готувалася до видачі своїх паспортів на окупованому Донбасі

За його словами, ця подія (видача українцям російських паспортів, – 24 канал) увійде в історію псевдореспубліки. Пушилін зазначив, що тепер вони мають багато робота, щоб організувати це, тому дав декілька пдоручень профільним відомствам.

До 1 червня 2019 року міністру доходів і зборів та Міністерству державної безпеки потрібно розробити "спрощений механізм" перетину кордону в пунктах пропуску з Російською Федерацією для забезпечення доставки громадян окупованого Донецька для отримання громадянства РФ,

– йдеться в повідомленні.

До того ж, "очільник" псевдореспубліки додав, що до 26 травня потрібно розробити схему і порядок руху пасажирського транспорту для довезення громадян "ДНР" до пунктів отримання паспортів на території Росії.

Нагадаємо, 24 квітня господар Кремля підписав указ, згідно з яким почала працювати спрощена процедура видачі російських паспортів для жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Відповідний документ з’явився на сайті президента РФ і уже набув чинності.

Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів?Згідно з указом Путіна, щоб отримати російське громадянство українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати такі документи: "липовий паспорт" фейкової "ДНР" чи "ЛНР" з відміткою про реєстрацію за місцем проживання на території Донецької або Луганської області; документ, який свідчить про зміну прізвища, імені та по батькові; документ про наявність громадянства іноземної держави; документ про укладення чи розірвання шлюбу; свідоцтво про народження дитини, включене в заяву про прийом в громадянство Російської Федерації.



Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Також документ передбачає, що заяву на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік повинні розглядати не довше ніж три місяці. Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта.