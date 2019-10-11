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      Новым послом Украины в США станет Ельченко, – СМИ

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      Владимир Ельченко может стать новым послом Украины в США
      Владимир Ельченко может стать новым послом Украины в США / nv.ua

      Новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. До него эту должность занимал Валерий Чалый.

      "Друзья, как нам только что сообщили источники, знакомые с ситуацией и которым мы доверяем, новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко", – сообщили журналисты телеграмм-канала Newsroom.

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      Соответствующий указ о назначении посла должен выдать Президент Украины Владимир Зеленский. По мнению журналистов, глава государства не будет с этим медлить.

      А вместо Ельченко постоянным представителем Украины в ООН может стать известный дипломат Сергей Кислица.

       

      Что известно о Владимире Ельченко?Начал карьеру в восьмидесятых годах в МИД Украины, затем работал в Постоянном представительстве Украины при ООН, был представителем государства в Совете безопасности ООН, главой Совбеза ООН, не раз возвращался на работу в МИД на различные должности, в том числе был заместителем министра. Ельченко также был послом Украины в Австрии, в России и на Ямайке.

      Как Ельченко защищает Украину от России в ООН?

      В частности, во время июльского выступления в 2019 году на Совбезе ООН Ельченко обвинил Россию в подавлении украинского языка на протяжении долгих веков, отсутствии украинских школ в России и их закрытие в оккупированном Крыму. Это заседание Совбеза было созвано именно Россией в связи с принятием в Украине языкового закона.

      В том же месяце Ельченко обвинил генсека ООН Антониу Гутерреша в полном игнорировании преступления пророссийских боевиков на Донбассе. Тогда в результате обстрела оккупантов погибла боевой медик, сержант Ирина Шевченко.

      А еще Ельченко предупреждал ООН, что Россия игнорированием ее ядерных обязательств ставит под угрозу не только европейскую, но и мировую безопасность. Особенно тревожным в этом контексте является хранение ядерного российского оружия в оккупированном Крыму.

      В отношении российских паспортов на оккупированном Донбассе, то Ельченко заявлял, что такими действиями РФ нарушает не только свои обязательства в рамках минских соглашений, но и принципы международного права. По мнению Ельченко, Россия хочет использовать такой инструмент для легитимизации своих боевиков на Донбассе.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Назначения Зеленского ООН
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