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      Ельченко предупредил ООН о серьезной угрозе в оккупированном Крыму

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      Ельченко напомнил ООН об угрозе размещения ядерного оружия в Крыму
      Ельченко напомнил ООН об угрозе размещения ядерного оружия в Крыму / Фото из открытых источников

      Игнорированием своих ядерных обязательств Россия ставит под угрозу не только европейскую, но и мировую безопасность. Особенно тревожным в этом контексте является хранение ядерного российского оружия в оккупированном Крыму.

      Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, выступая на подготовительном комитете Обзорной конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, пишет Укринформ.

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      Он отметил, что Россия развивает инфраструктуру для размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму, создавая угрозы Европейскому континенту и миру.

      Грубое нарушение Россией, ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН, взятых на себя международных обязательств, включительно с Будапештским меморандумом, подорвало всю безопасную систему ООН,
      – добавил он.

      Постпред Украины в ООН вспомнил также и о ракетных спорах между США и Россией. По его словам, выход США из соглашения был "оправдан" и стал лишь следствием систематического нарушения Кремлем своих обязательств.

      "В эпоху угроз распространения ядерного оружия, что растут, а также попыток найти гарантии безопасности для стран, которые стремятся иметь средства ядерного сдерживания, жизненно необходимо, чтобы Будапештский меморандум выполнялся", – заявил он.

      Почему начался ракетный конфликт между Россией и США?Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Он предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор.

      США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Ельченко добавил, что главной целью многосторонних усилий по сдерживанию и нераспространению ядерного оружия должно быть универсальное распространение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

      Он также напомнил о принятой "Крымской резолюции" Генеральной Ассамблеи. В ней ООН выражает "озабоченность сообщениями о дальнейшей дестабилизации Крыма из-за переброски Россией оружейных систем, включительно с авианосцами и ракетами, способными нести ядерное оружие, вооружение и военных на территорию Украины". Дипломаты требуют от России прекратить эту деятельность.

      Как Россия усилила свои войска в регионе Черного моря?

      – Черноморский флот получил несколько новых боевых кораблей,
      – подводный флот пополнили шесть подводных лодок с крылатыми ракетами "Калибр",
      – создан дополнительный отдельный армейский корпус,
      – увеличена численность береговой охраны, разведки, артиллерийских частей,
      – усилены подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения,
      – начнется строительство под Севастополем радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.

      Ельченко подчеркнул, что Украина поддерживает инициативу создания безъядерных зон. Речь идет о территориях, в пределах которых запрещается испытание, размещение, хранение, транзит ядерного оружия, против которых запрещено ее применение. По его словам, они особенно необходимы на Ближнем Востоке.

      С распространением безъядерных зон мы приблизимся к конечной цели полному уничтожению ядерного оружия,
      – считает Ельченко.

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      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Ядерная безопасность ООН
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