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      Посуха в Криму: окупанти кажуть, що запасів питної води вистачить до березня

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      Окупанти заявляють, що запасів води в Криму вистачить до березня
      Окупанти заявляють, що запасів води в Криму вистачить до березня / sobytiya.net

      Проблеми із посухою та питною водою на окупованому Росією українському півострові нікуди не зникли. Її для потреб населення Криму вистачить до березня 2020 року.

      Однак окупанти сподіваються, що ситуація зміниться. Про це повідомив "віцепрем’єр" незаконного уряду українського півострова Андрій Рюмшин, пише видання "Крим.Реалії".

      Що відбувається: Через осінню посуху в окупованому Криму помирають річки: прісна вода зникає навіть у колодязях

      Він переконує, що до березня обмежень у подачі води для населення не планується.

      Ми сьогодні маємо запаси до березня. Але у нас опади підуть у листопаді-грудні, плюс снігові січень і лютий,
      – переконує представник окупаційної влади.

      Раніше в Кримському гідрометцентрі повідомили, що тепла осінь з мінімальними опадами призвела до посухи і пересихання головних річок, які живлять водосховища природного стоку півострова.

      Наскільки серйозні у Криму проблеми з водою?

      • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.
      • Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.
      • Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.
      • Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними.
      • Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.

      Женевська конвенція 1949 визначає, що всі питання забезпечення життєдіяльності населення або окупованої території покладаються на країну-окупанта. Законодавство України та міжнародне право визнають Росію як країну-окупанта.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Екологія Новини Криму Анексія Криму
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