Екологічне лихо у Криму: окупантам не подобається українська вода

У Росії стверджують, що окупований Крим попри критичну нестачу не потребує води з України. Тому непотрібним там вважають і відновлення поставок води із Дніпра.

Українську воду представники країни-окупанта називають "страшенно забрудненою", про це заявив спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов, пишуть "РИА Новости".

Читайте також: В окупованому Криму висохло велике озеро: показові фото

Так, проблему із водою у Криму країна-окупант надалі не вважає серйозною та вважає, що з усім впорається сама.

Нам вода від України не потрібна. Вона страшенно забруднена. Мені недавно сказали фахівці, що вода, яка надходила до Криму, сприяла зростанню онкологічних захворювань. Що там ллється, ніхто не контролює ... Зараз вони нехай самі розбираються зі своїми проблемами,

– сказав Константинов.

Зазначимо, напередодні проросійський екс-президент Криму Юрій Мєшков звернувся до новообраного президента України Володимиру Зеленському з проханням відновити подачу води на півострів з материкової частини України.

У своєму листі Мєшков зазначає, що перекриття подачі води по Північно-Кримському каналу призвело до погіршення якості життя людей і викидів хімічних речовин на заводі "Кримський титан" в Армянську.

Наскільки серйозні у Криму проблеми з водою?Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.



Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.



Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.