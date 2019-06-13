В окупованому Криму висохло велике озеро: показові фото

Український Крим після окупації Росією поступово накриває щораз більша екологічна катастрофа. На півострові вже давно існують серйозні проблеми через нестачу води, а тепер там ще й висохло озеро в Байдарській долині, що під окупованим Севастополем.

Фотопорівняння повноводного та висохшого озера були опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим в Twitter.

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"Як прекрасно при гавані заколосилося озеро Нове в Байдарській долині!" – йдеться у підписі до фото.

Как прекрасно при гавани заколосилось озеро Новое в Байдарской долине!

(2) pic.twitter.com/04uTT961Sa — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 12, 2019

Однак це не єдине озеро, яке діяльністю окупантів було знищене в Криму. Місцеві жителі розповідають, що поблизу сіл Орлине і Кизиловое також пересихають водойми. Серед причин, кримчани називають плани "освоєння" забудовниками популярних поблизу Севастополя місць відпочинку.

Що відомо про проблеми з водою у Криму? Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.



Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.



Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.