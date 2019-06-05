Курортний сезон в окупованому Криму: нові промовисті фото

З початком літа в Україні активно почався курортний сезон, а набережну морів заполонили відпочивальники. Проте, в окупованому Росією Криму місцеві мешканці не бачать напливу туристів, а багато популярних пляжів взагалі пустують.

Сумні фото з окупованої Євпаторії та околиці Алушти опублікувала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

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"Сьогодні ми вирішили побувати в "Канаку". Від Морського трохи більше 25 кілометрів в бік Алушти. Схоже, ми одні вирішили тут побувати... Сезон 2019", – пише блогерка.

"Сегодня мы решили побывать в Канаке. От Морского чуть более 25 км в сторону Алушты"

Похоже,ві одни решили тут побывать...

сезон 2019 pic.twitter.com/pgPRF1Ps1M — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 4, 2019

Курорт "Канака" розташований на південному березі Криму, між Алуштою і Судаком у реліктовому ялівцевому гаю.

Не краща ситуація і в окупованій Євпаторії. Там пустує навіть найбільш відвідуваний раніше пляж "Сонечко".

Пляж Солнышко

Саки-Евпатория

А когда-то раньше это был самый посещаемый пляж pic.twitter.com/R16fJMHdB4 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 4, 2019

У Гурзуфі попри спекотну погоду на пляжі видно лише кілька відпочивальників. Більшість шезлонгів залишаються пустими.