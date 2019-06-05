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      Курортний сезон в окупованому Криму: нові промовисті фото

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      Курортний сезон в окупованому Криму провалився
      Курортний сезон в окупованому Криму провалився / Колаж 24 каналу

      З початком літа в Україні активно почався курортний сезон, а набережну морів заполонили відпочивальники. Проте, в окупованому Росією Криму місцеві мешканці не бачать напливу туристів, а багато популярних пляжів взагалі пустують.

      Сумні фото з окупованої Євпаторії та околиці Алушти опублікувала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

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      "Сьогодні ми вирішили побувати в "Канаку". Від Морського трохи більше 25 кілометрів в бік Алушти. Схоже, ми одні вирішили тут побувати... Сезон 2019", – пише блогерка.

       

      Курорт "Канака" розташований на південному березі Криму, між Алуштою і Судаком у реліктовому ялівцевому гаю.

      Не краща ситуація і в окупованій Євпаторії. Там пустує навіть найбільш відвідуваний раніше пляж "Сонечко".

       

      У Гурзуфі попри спекотну погоду на пляжі видно лише кілька відпочивальників. Більшість шезлонгів залишаються пустими.

       

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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