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      Курортный сезон в оккупированном Крыму: новые красноречивые фото

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      Курортный сезон в оккупированном Крыму провалился
      Курортный сезон в оккупированном Крыму провалился / Коллаж 24 канала

      С началом лета в Украине активно начался курортный сезон, а набережную морей заполонили отдыхающие. Однако, в оккупированном Россией Крыму местные жители не видят наплыва туристов, а многие популярные пляжи вообще пустуют.

      Грустные фото из оккупированной Евпатории и окрестности Алушты опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.

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      "Сегодня мы решили побывать в "Канаке". От Морского чуть более 25 километров в сторону Алушты. Похоже, мы одни решили здесь побывать... Сезон 2019", – пишет блогер.

       

      Курорт "Канака" расположен на южном берегу Крыма, между Алуштой и Судаком в реликтовой можжевеловой роще.

      Не лучше ситуация и в оккупированной Евпатории. Там пустует даже самый посещаемый ранее пляж "Солнышко".

       

      В Гурзуфе несмотря на жаркую погоду на пляже видно лишь несколько отдыхающих. Большинство шезлонгов остаются пустыми.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Отдых Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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