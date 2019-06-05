Курортный сезон в оккупированном Крыму: новые красноречивые фото

С началом лета в Украине активно начался курортный сезон, а набережную морей заполонили отдыхающие. Однако, в оккупированном Россией Крыму местные жители не видят наплыва туристов, а многие популярные пляжи вообще пустуют.

Грустные фото из оккупированной Евпатории и окрестности Алушты опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.

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"Сегодня мы решили побывать в "Канаке". От Морского чуть более 25 километров в сторону Алушты. Похоже, мы одни решили здесь побывать... Сезон 2019", – пишет блогер.

"Сегодня мы решили побывать в Канаке. От Морского чуть более 25 км в сторону Алушты"

Похоже,ві одни решили тут побывать...

сезон 2019 pic.twitter.com/pgPRF1Ps1M — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 4, 2019

Курорт "Канака" расположен на южном берегу Крыма, между Алуштой и Судаком в реликтовой можжевеловой роще.

Не лучше ситуация и в оккупированной Евпатории. Там пустует даже самый посещаемый ранее пляж "Солнышко".

Пляж Солнышко

Саки-Евпатория

А когда-то раньше это был самый посещаемый пляж pic.twitter.com/R16fJMHdB4 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 4, 2019

В Гурзуфе несмотря на жаркую погоду на пляже видно лишь несколько отдыхающих. Большинство шезлонгов остаются пустыми.