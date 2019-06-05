Курортный сезон в оккупированном Крыму: новые красноречивые фото
С началом лета в Украине активно начался курортный сезон, а набережную морей заполонили отдыхающие. Однако, в оккупированном Россией Крыму местные жители не видят наплыва туристов, а многие популярные пляжи вообще пустуют.
Грустные фото из оккупированной Евпатории и окрестности Алушты опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.
Читайте также: В Крыму разрушили один из самых известных пляжей: видео
"Сегодня мы решили побывать в "Канаке". От Морского чуть более 25 километров в сторону Алушты. Похоже, мы одни решили здесь побывать... Сезон 2019", – пишет блогер.
Курорт "Канака" расположен на южном берегу Крыма, между Алуштой и Судаком в реликтовой можжевеловой роще.
Не лучше ситуация и в оккупированной Евпатории. Там пустует даже самый посещаемый ранее пляж "Солнышко".
В Гурзуфе несмотря на жаркую погоду на пляже видно лишь несколько отдыхающих. Большинство шезлонгов остаются пустыми.
Выбор редакции
-
ПЦУ показала видео голосования, на котором ликвидировали Киевский патриархатсегодня , 00:38
-
Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии4 июня , 23:59
-
Полиция убивает, Аваков прикрывает: столкновения в Переяслав-Хмельницком, где убили ребенка4 июня , 22:54