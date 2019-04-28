В Крыму разрушили один из самых известных пляжей: видео
В пределах оккупированного города Керчь оккупанты разрушили один из старейших пляжей, который находится в районе Аршинцево.
По информации издания "Крим.Реалии", пляж раньше был очень популярным в Крыму, однако, в 2019 году территория не приспособлена для отдыха.
Читайте также: Возле Керченского пролива зафиксировали большое скопление кораблей: фото и видео
На пляже кучи мусора, каменная кладка рухнула на пляж, а опорная стена из местного ракушечника, которая защищала береговую линию от сползания грунта, полностью разрушена.
Сейчас оккупационная власть публично не комментировала состояние местных пляжей.
Пляж в оккупированном Крыму
Однако ранее Российская Федерация обещала усовершенствовать все пляжи аннексированного Крыма, в частности, установить Wi-Fi и камеры видеонаблюдения.
Смотрите видео разрушенного пляжа в оккупированном Крыму: