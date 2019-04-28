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      В Крыму разрушили один из самых известных пляжей: видео

      32 Читати новину українською
      Оккупанты разрушили один из самых известных пляжей Крыма
      Оккупанты разрушили один из самых известных пляжей Крыма / https://ua.krymr.com

      В пределах оккупированного города Керчь оккупанты разрушили один из старейших пляжей, который находится в районе Аршинцево.

      По информации издания "Крим.Реалии", пляж раньше был очень популярным в Крыму, однако, в 2019 году территория не приспособлена для отдыха.

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      На пляже кучи мусора, каменная кладка рухнула на пляж, а опорная стена из местного ракушечника, которая защищала береговую линию от сползания грунта, полностью разрушена.

      Сейчас оккупационная власть публично не комментировала состояние местных пляжей.

      крим
      Пляж в оккупированном Крыму

      Однако ранее Российская Федерация обещала усовершенствовать все пляжи аннексированного Крыма, в частности, установить Wi-Fi и камеры видеонаблюдения.

      Смотрите видео разрушенного пляжа в оккупированном Крыму:

       

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      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
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