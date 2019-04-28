В Крыму разрушили один из самых известных пляжей: видео

В пределах оккупированного города Керчь оккупанты разрушили один из старейших пляжей, который находится в районе Аршинцево.

По информации издания "Крим.Реалии", пляж раньше был очень популярным в Крыму, однако, в 2019 году территория не приспособлена для отдыха.

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На пляже кучи мусора, каменная кладка рухнула на пляж, а опорная стена из местного ракушечника, которая защищала береговую линию от сползания грунта, полностью разрушена.

Сейчас оккупационная власть публично не комментировала состояние местных пляжей.



Пляж в оккупированном Крыму

Однако ранее Российская Федерация обещала усовершенствовать все пляжи аннексированного Крыма, в частности, установить Wi-Fi и камеры видеонаблюдения.

Смотрите видео разрушенного пляжа в оккупированном Крыму: