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      В ООН приняли обновленную резолюцию по Крыму: в России угрожали

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      В ООН приняли обновленную резолюцию по Крыму
      В ООН приняли обновленную резолюцию по Крыму / 5.ua

      Третий комитет Генассамблеи ООН 14 ноября поддержал проект обновленной резолюции по защите прав человека в оккупированном Россией Крыму. Проект резолюции поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа. Эта резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.

      О поддержке проекту резолюции по Крыму сообщило в твиттере Представительство Украины в ООН.

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      Основные положения обновленной резолюции:

      • требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове,
      • осуждение массовых задержаний активистов и правозащитников,
      • призыв прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений,
      • осуждение призыва жителей оккупированного Крыма в российскую армию.

      Во время обсуждения проекта резолюции один из российских дипломатов высказывал угрозы в адрес представителей тех стран, которые поддержат этот документ. Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, который представлял проект на заседании.

      "Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе крымской резолюции "бредом", а это напомню в том числе доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и прибегнул к прямым угрозам членам ООН: голосование за резолюцию – это посягательство на территориальную целостность РФ", – написал Кислица в твиттере.

      Отметим, что за период оккупации Крыма из регионов России на полуостров переселили 158 тысяч 433 человека. Однако количество переселенцев может быть и больше, свидетельствуют данные "Крымской правозащитной группы".

      Добавим, что к концу 2019 года Генассамблея ООН рассмотрит еще одну резолюцию по аннексии Крыма Россией – о милитаризации оккупированного полуострова.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия ООН МИД Украины Генассамблея ООН Новости Крыма Аннексия Крыма
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