В ООН приняли обновленную резолюцию по Крыму: в России угрожали

Третий комитет Генассамблеи ООН 14 ноября поддержал проект обновленной резолюции по защите прав человека в оккупированном Россией Крыму. Проект резолюции поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа. Эта резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.

О поддержке проекту резолюции по Крыму сообщило в твиттере Представительство Украины в ООН.

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Основные положения обновленной резолюции:

требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове,

осуждение массовых задержаний активистов и правозащитников,

призыв прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений,

осуждение призыва жителей оккупированного Крыма в российскую армию.

#ТЕРМІНОВО



Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.



За - 67, проти - 23.



Основні положення резолюції ️ pic.twitter.com/6MwSUXzRKY — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 14 ноября 2019 г.

Во время обсуждения проекта резолюции один из российских дипломатов высказывал угрозы в адрес представителей тех стран, которые поддержат этот документ. Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, который представлял проект на заседании.

"Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе крымской резолюции "бредом", а это напомню в том числе доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и прибегнул к прямым угрозам членам ООН: голосование за резолюцию – это посягательство на территориальную целостность РФ", – написал Кислица в твиттере.

Щойно російський дипломат в 3-му комітеті ГА ООН не лише назвав інформацію в основі Кримської резолюції "бредом", а це нагадаю в тч доповідь Генсекретаря ООН і УВКПЛ, але й вдався до прямих погроз членам ООН: "голосування за резолюцію це посягання на територіальну цілісність РФ" pic.twitter.com/lPXoCN7Kog — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 14 ноября 2019 г.

Отметим, что за период оккупации Крыма из регионов России на полуостров переселили 158 тысяч 433 человека. Однако количество переселенцев может быть и больше, свидетельствуют данные "Крымской правозащитной группы".

Добавим, что к концу 2019 года Генассамблея ООН рассмотрит еще одну резолюцию по аннексии Крыма Россией – о милитаризации оккупированного полуострова.