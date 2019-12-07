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      Як Росія веде війну проти України в ОБСЄ

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      Росія блокує в ОБСЄ будь-які кроки щодо України, – постпред США / Колаж 24 каналу

      Росія блокує будь-які спроби держав-учасниць ОБСЄ зробити заяву щодо України. Крім того, Росія блокує будь-які зусилля ОБСЄ щодо створення українсько-російської спостережної місії на кордоні.

      Відповідну заяву зробив очільник місії США в ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час прес-конференції за результатами 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, передає Укрінформ.

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      Дипломат зауважив, що Сполучені Штати – серйозно занепокоєні щодо невиконання деякими державами своїх зобов'язань у рамках ОБСЄ.

      "По суті, є лише одна держава – Росія – яка несе головну відповідальність за неспроможність просунутися у виконанні положень Гельсінкського заключного акту та Паризької хартії", – заявив Гілмор.

      Посол наголосив, що Росія не виконує положення Гельсінкського акту, яким по суті було закладено основи ОБСЄ. І прикладами, проявом цього є агресія проти України, Грузії, порушення прав людини тощо.

      Власне, це проявляється і в блокуванні заяви щодо України, оскільки Росія користується принципом консенсусу в Організації та не дає іншим учасникам висловитися та засудити порушення міжнародного порядку,
      – заявив він.

      За його словами, таку ситуацію можна спостерігати щороку тут, зокрема на Раді міністрів ОБСЄ.

      "Росія блокує будь-які спроби інших держав-учасниць зробити заяву щодо України. Так само Росія блокує будь-які зусилля ОБСЄ щодо створення українсько-російської спостережної місії на кордоні, яка б запобігла незаконному перевезенню боєприпасів чи незаконній контрабанді через кордон", – підсумував голова місії США в ОБСЄ.

      До слова, 6 грудня стало відомим, що Росія блокує включення питання Криму в підсумкову резолюцію засідання Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ. Крім того, Кремль наполягає взагалі забрати будь-які згадки про Крим з цього документу.

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      6 грудня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики ОБСЄ
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