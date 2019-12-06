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      Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму, – Сенцов

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      Сенов заявив, що Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму / Getty Images

      Росія блокує включення питання про деокупацію анексованого Криму в підсумкову резолюцію засідання Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.

      Про блокування Росією резолюції повідомив колишній політв'язень Олег Сенцов. Він разом зі ще одним колишнім політв'язням Романом Сущенком виступили на заходах під час цієї Ради.

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      "Ми говоримо про російську агресію, наших полонених, а вороги тим часом блокують включення в підсумкову резолюцію питання про деокупацію Криму", – зазначив Сенцов у своєму фейсбук дописі.

      Зауважимо, що 14 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН підтримав проєкт оновленої резолюції по Криму. Основними положеннями оновленої резолюції є вимога до Росії припинити змінювати демографічну ситуацію на окупованому півострові. Також резолюція містить осуд масових затримань активістів та правозахисників, заклик припинити переслідування кримчан і звільнити всіх затриманих за висловлювання думок, а також засудження призову жителів окупованого Криму до російської армії.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму ОБСЄ Україна – Росія Олег Сенцов Роман Сущенко Європа
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