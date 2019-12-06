Россия в ОБСЕ блокирует резолюцию о деоккупации Крыма, – Сенцов

Россия блокирует включение вопросов о деоккупации аннексированного Крыма в итоговую резолюцию заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

О блокировании Россией резолюции сообщил бывший политзаключенный Олег Сенцов. Он вместе с еще одним бывшим политзаключенным Романом Сущенко выступили на мероприятиях во время этого Совета.

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"Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопросов о деоккупации Крыма", – отметил Сенцов в своем фейсбук-посте.

Заметим, что 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Основным положением обновленной резолюции является требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове. Также резолюция содержит осуждение массовых задержаний активистов и правозащитников, призыв прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений, а также осуждение призыва жителей оккупированного Крыма в российскую армию.