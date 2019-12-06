10:13
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Россия в ОБСЕ блокирует резолюцию о деоккупации Крыма, – Сенцов

      106 Читати новину українською
      Сенцов заявил, что Россия в ОБСЕ блокирует резолюцию о деоккупации Крыма / Getty Images

      Россия блокирует включение вопросов о деоккупации аннексированного Крыма в итоговую резолюцию заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

      О блокировании Россией резолюции сообщил бывший политзаключенный Олег Сенцов. Он вместе с еще одним бывшим политзаключенным Романом Сущенко выступили на мероприятиях во время этого Совета.

      К теме: Зеленский предложит новый формат переговоров относительно Крыма: детали

      "Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопросов о деоккупации Крыма", – отметил Сенцов в своем фейсбук-посте.

      Заметим, что 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Основным положением обновленной резолюции является требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове. Также резолюция содержит осуждение массовых задержаний активистов и правозащитников, призыв прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений, а также осуждение призыва жителей оккупированного Крыма в российскую армию.

      В Украине отмечают День Вооруженных Сил: мы – в десятке самых мощных армий Европы
      сегодня
      1452
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Европа Роман Сущенко Олег Сенцов Украина – Россия ОБСЕ Новости Крыма Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:10 Зеленский и другие политики поздравили военных с Днем ВСУ
      Ірина Кошанська 4
      сегодня , 08:40 Пожар в Одессе: какой урок нужно извлечь из этой трагедии
      Блог Соцмережі 336
      сегодня , 08:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 3654
      сегодня , 07:15 Инвестиция в безопасность? Зачем Рада приняла новое постановление насчет курса Украины в НАТО
      Світлана Попова 340
      сегодня , 07:06 Как теперь банки взимают долги по кредитам без решения суда
      Ірина Поліщук 571
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук