Попри анексію Криму: Венеціанська комісія дозволила Росії брати участь у ПАРЄ

Те, що Росія анексувала Крим не означає, що Парламентська асамблея Ради Європи повинна відмовити країна-агресору в участі у роботі організації.Так, у ПАРЄ проти російської делегації можуть застосовувати інші санкції.

До такого висновку дійшла Венеціанська комісія. Про це йдеться у її доповіді, оприлюдненій 6 грудня пресслужбою Ради Європи.

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У документі, зокрема, вказано: хоча згідно з міжнародним правом, існує чітке зобовʼязання не тільки для всіх держав, а й для міжнародних організацій прямо або побічно не визнавати анексію, це не обовʼязково зобовʼязує ПАРЄ відмовити в повноваженнях делегації держави, що анексувала частину іншої держави. Тобто наявність у складі Росії тимчасово анексованого Криму ще не позбавляє їхню делегацію права брати участь у роботі ПАРЄ.

Окрім того, у своєму висновку Венеціанська комісія наголосила на можливості застосування інших санкцій проти російської делегації у ПАРЄ.

Що пропонує Венеціанська комісія:

Проти депутатів від Росії, обраних за партійними списками, можуть застосувати санкції лише за факт голосування за них в анексованому Криму.

В окремих випадках можливе навіть повне позбавлення повноважень всіх або частини російських делегатів.

Значення, зокрема, має те, чи були кримські голоси вирішальними для обрання депутатів чи партії, яка потрапила до російської Держдуми.

Що відомо про повернення Росії до ПАРЄ?25 червня 2019 року більшість євродепутатів проголосували за ухвалення резолюції, що передбачала зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За це висловились 118 депутатів, 62 були проти, 10 – утримались.



До цього Росія через свою агресію на Донбасі та окупацію Криму упродовж п’яти років не брала участь у засіданнях ПАРЄ. На знак протесту припинив свою участь в організації та припинив платити відповідні внески.



Зауважимо, що увесь цей час українська делегація робила все можливе, аби не допустити повернення Росії в ПАРЄ.



Які країни голосували за повернення Росії до складу ПАРЄ/ інфографіка 24 каналу