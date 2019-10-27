Разумков оцінив можливість повернення України в ПАРЄ

Передумов для повернення української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи наразі немає. Натомість повернення туди Росії може призвести до серйозного дисбалансу.

Рішення про повернення української делегації прийматимуть у стінах парламенту, на цьому наголосив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі ICTV.

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Він також додав, що під час свого візиту до Страсбурга провів низку зустрічей. Зокрема Разумков зустрічався із "Балтік+" – групою країн, що протестують через ситуацією із Росією.

"Балтик+" – неформальна група в ПАРЄ, що складається з кількох національних делегацій: Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Була створена у відповідь на безумовне повернення Росії до Асамблеї.

Голова Верховної Ради наголошує, що повернення Росії – дуже небезпечний прецедент.

Повернута російська делегація фактично без виконання умов, резолюцій, які були застосовані до неї. Тому якщо і далі будуть такі прецеденти, то це призведе до серйозного дисбалансу в Раді Європи і взагалі в європейському співтоваристві,

– наголосив він.

Разумков додав, що деякі країни-члени української делегації ПАРЄ пропонують повернуться в організацію. Багато з них не погоджуються із такою позицією України.

"Я говорив, що це рішення буде прийматися в стінах парламенту. Але я вважаю, що позиція української делегації була в той час абсолютно коректною і правильною ... На сьогодні я не бачу передумов для зміни того рішення, яке було", – заявив голова парламенту.

Що відбувається у ПАРЄ і яка позиція України?

Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи тривала у Страсбурзі від 1 до 4 жовтня. Новий склад української делегації не брав участі у сесії через повернення російської делегації до Асамблеї. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Однак Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ.

Хто активно підтримує Україну у ПАРЄ:

Латвія;

Литва;

Естонія;

Грузія;

Польща;

Велика Британія;

Швеція;

Данія.

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Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ/ Інфографіка 24 каналу