23:48
27 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Разумков оцінив можливість повернення України в ПАРЄ

      258 Читать новость на русском
      Поки немає передумов для повернення української делегації в ПАРЄ, – Разумков
      Поки немає передумов для повернення української делегації в ПАРЄ, – Разумков / Getty images

      Передумов для повернення української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи наразі немає. Натомість повернення туди Росії може призвести до серйозного дисбалансу.

      Рішення про повернення української делегації прийматимуть у стінах парламенту, на цьому наголосив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі ICTV.

      Цікаво: За ПАРЄ соромно, але прогинатися не збираємося, – Кулеба про подальшу долю України в Асамблеї

      Він також додав, що під час свого візиту до Страсбурга провів низку зустрічей. Зокрема Разумков зустрічався із "Балтік+" – групою країн, що протестують через ситуацією із Росією.

      "Балтик+" – неформальна група в ПАРЄ, що складається з кількох національних делегацій: Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Була створена у відповідь на безумовне повернення Росії до Асамблеї.

      Голова Верховної Ради наголошує, що повернення Росії – дуже небезпечний прецедент.

      Повернута російська делегація фактично без виконання умов, резолюцій, які були застосовані до неї. Тому якщо і далі будуть такі прецеденти, то це призведе до серйозного дисбалансу в Раді Європи і взагалі в європейському співтоваристві,
      – наголосив він.

      Разумков додав, що деякі країни-члени української делегації ПАРЄ пропонують повернуться в організацію. Багато з них не погоджуються із такою позицією України.

      "Я говорив, що це рішення буде прийматися в стінах парламенту. Але я вважаю, що позиція української делегації була в той час абсолютно коректною і правильною ... На сьогодні я не бачу передумов для зміни того рішення, яке було", – заявив голова парламенту.

      Що відбувається у ПАРЄ і яка позиція України?

      Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи тривала у Страсбурзі від 1 до 4 жовтня. Новий склад української делегації не брав участі у сесії через повернення російської делегації до Асамблеї. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Однак Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ.

      Хто активно підтримує Україну у ПАРЄ:

      • Латвія;
      • Литва;
      • Естонія;
      • Грузія;
      • Польща;
      • Велика Британія;
      • Швеція;
      • Данія.

      Читайте також: Україна не готова до компромісів із сумлінням і територіальною цілісністю, – Разумков

      ПАРЄ голосування повернення Росії
      Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Скільки людей померли від кору в Україні
      сьогодні
      11124
      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Дмитро Разумков Україна – Росія Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 27 жовтня: розмова Зеленського з добровольцями і смерть головного терориста "ІД"
      сьогодні , 22:30 Головні новини 27 жовтня: розмова Зеленського з добровольцями і смерть головного терориста "ІД"
      Емал Набі 765
      Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      сьогодні , 22:00 Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      Блоги тижня 290
      Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      сьогодні , 19:31 Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      Ольга Грамчук 1200
      Чому Росії не потрібен мир на Донбасі, – думки експертів
      сьогодні , 19:30 Чому Росії не потрібен мир на Донбасі, – думки експертів
      Уляна Верстюк 2450
      История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      сьогодні , 19:00 История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      Максим Мирович 1022
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук