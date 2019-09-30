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      Через Україну низка країн приєдналися до бойкоту офіційних заходів в ПАРЄ

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      Через Україну низка країн приєдналися до бойкоту офіційних заходів в ПАРЄ
      Через Україну низка країн приєдналися до бойкоту офіційних заходів в ПАРЄ / 5.ua

      Латвія, Литва, Естонія та Грузія підтримали Україну і не братимуть участі у деяких офіційних заходах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

      Народний депутат Олексій Гончаренко у кулуарах ПАРЄ розповів, що країни Балтії і Грузія прийняли рішення бойкотувати церемонію 70-річчя Ради Європи, пише "Укрінформ".

      Важливо: Сесія ПАРЄ без України і з Росією: що робитиме нова українська делегація

      1 жовтня на найвищому національному і міжнародному рівні у Страсбурзькій опері пройдуть урочистості з нагоди 70-ї річниці Ради Європи. На церемонію запрошені близько 1200 високоповажних гостей. Серед них – президент Франції Еммануель Макрон.

      Окрім того, країни вирішили дочекатися зустрічі із державним секретарем з європейських справ МЗС Франції Амелі Монтшален, щоб почути думки та продовжити консультації з нашими партнерами.

      Зверніть увагу! З 30 вересня до 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Новий склад української делегації не буде брати участі у сесії через повернення російської делегації до Асамблеї.

      Попри те, що Україна офіційно відмовилася від участі в найближчих засіданнях Асамблеї, туди все ж приїхала голова нової делегації, народна обраниця від "Слуги народу" Єлизавета Ясько з неофіційним візитом. Вона наголошує, що спілкуватись із російськими дипломатами вміє, а Росію ігнорувати не можна.

      Який скандал вже виник з українською делегацією у ПАРЄ?17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складатиметься з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

      Згодом стало відомим, що українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

      Проте у бік нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації. Відтак українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії, якщо не відправить туди склад нової делегації.

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      Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Єлизавета Ясько ПАРЄ Євросоюз Новини Грузії Литва Латвія Естонія Україна – Росія Протести
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