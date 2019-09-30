13:59
30 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ

      Через Украину ряд стран присоединились к бойкоту официальных мероприятий в ПАСЕ

      138 Читати новину українською
      Через Украину ряд стран присоединились к бойкоту официальных мероприятий в ПАСЕ
      Через Украину ряд стран присоединились к бойкоту официальных мероприятий в ПАСЕ / 5.ua

      Латвия, Литва, Эстония и Грузия поддержали Украину и не будут участвовать в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

      Народный депутат Алексей Гончаренко в кулуарах ПАСЕ рассказал, что страны Балтии и Грузия приняли решение бойкотировать церемонию 70-летия Совета Европы, пишет "Укринформ".

      Важно: Сессия ПАСЕ без Украины и с Россией: что будет делать новая украинская делегация

      1 октября на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере пройдут торжества по случаю 70-й годовщины Совета Европы. На церемонию приглашены около 1200 высокопоставленных гостей. Среди них – президент Франции Эммануэль Макрон.

      Кроме того, страны решили дождаться встречи с государственным секретарем по европейским делам МИД Франции Амели Монтшален, чтобы услышать мнения и продолжить консультации с нашими партнерами.

      Обратите внимание! С 30 сентября по 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Новый состав украинской делегации не будет принимать участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.

      Несмотря на то, что Украина официально отказалась от участия в ближайших заседаниях Ассамблеи, туда все же приехала глава новой делегации, народная избранница от "Слуги народа" Елизавета Ясько с неофициальным визитом. Она подчеркивает, что общаться с российскими дипломатами умеет, а Россию игнорировать нельзя.

      Какой скандал уже возник с украинской делегацией в ПАСЕ?17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

      Впоследствии стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.

      Однако в сторону новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации. Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.

      ПАРЄ голосування повернення Росії
      Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ/ Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Главные новости 29 сентября: от Зеленского требуют стенограммы бесед с Путиным, арест Пушилина
      сегодня
      14978
      Теги: Новости Украины Новости политики Елизавета Ясько Протесты Украина – Россия Новости России Эстония Латвия Литва Новости Грузии Евросоюз ПАСЕ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Законопроект имени Коломойского
      сегодня , 13:01 Законопроект имени Коломойского
      316
      ДТП в Украине и мире: кровавая статистика и причины
      сегодня , 12:27 ДТП в Украине и мире: кровавая статистика и причины
      Женя Котик 81
      Як військові привертають увагу до своїх проблем: приклад мінера мосту в Києві та інших
      сегодня , 11:30 Як військові привертають увагу до своїх проблем: приклад мінера мосту в Києві та інших
      Віталій Дейнега 50
      Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      сегодня , 08:40 Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      Світові Медіа 1053
      Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
      сегодня , 08:20 Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
      Ігор Саджениця 373
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук