Через Украину ряд стран присоединились к бойкоту официальных мероприятий в ПАСЕ

Латвия, Литва, Эстония и Грузия поддержали Украину и не будут участвовать в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Народный депутат Алексей Гончаренко в кулуарах ПАСЕ рассказал, что страны Балтии и Грузия приняли решение бойкотировать церемонию 70-летия Совета Европы, пишет "Укринформ".

Важно: Сессия ПАСЕ без Украины и с Россией: что будет делать новая украинская делегация

1 октября на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере пройдут торжества по случаю 70-й годовщины Совета Европы. На церемонию приглашены около 1200 высокопоставленных гостей. Среди них – президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, страны решили дождаться встречи с государственным секретарем по европейским делам МИД Франции Амели Монтшален, чтобы услышать мнения и продолжить консультации с нашими партнерами.

Обратите внимание! С 30 сентября по 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Новый состав украинской делегации не будет принимать участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.

Несмотря на то, что Украина официально отказалась от участия в ближайших заседаниях Ассамблеи, туда все же приехала глава новой делегации, народная избранница от "Слуги народа" Елизавета Ясько с неофициальным визитом. Она подчеркивает, что общаться с российскими дипломатами умеет, а Россию игнорировать нельзя.

Какой скандал уже возник с украинской делегацией в ПАСЕ?17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.



Впоследствии стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.



Однако в сторону новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации. Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.



Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ/ Инфографика 24 канала