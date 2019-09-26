Украину могут лишить права доступа в зал ПАСЕ

Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации..

Дело в том, что 17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Обратите внимание! Кулеба объяснил ситуацию с отказом Украины от участия в осенней сессии ПАСЕ

Впоследствии стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.

Однако, в адрес новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации. Как отметил член делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, если Украина на осеннюю сессию ПАСЕ отправит состав новой делегации, то старая делегация в 11:30 30 сентября потеряет свои полномочия и новая их не получит. То есть у Украины не будет ни одной делегации в ПАСЕ.

По словам нардепа, если сейчас Украина не подаст полномочия, то такой шаг она уже сможет сделать в конце ноября в так называемый Постоянный комитет Ассамблеи или уже 27 января в начале зимней сессии. Об этом уже официально уведомили Украину, в частности генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицки во время телефонного разговора с Гончаренко и предыдущей главой делегации Украины в ПАСЕ Владимиром Арьевым.

При таком развитии событий представители Украины не смогут принимать участие в работе не только сессии, но и комитетов ПАСЕ до момента подачи состава новой делегации,

– отмечает Гончаренко.

Пока неизвестно, реализуют ли такую позицию секретариата. Важно, что по правилам организации представить список делегации в ПАСЕ нужно в течение шести месяцев после парламентских выборов, поэтому предыдущий состав должен потерять свои полномочия 21 января. А публикации на сайтах госорганов не имеют юридического веса.

Интересно! Партия Медведчука отправит сестру Левочкина на сессию ПАСЕ, несмотря на демарш Украины

Об утверждении делегации украинский парламент должен был сообщить ПАСЕ официально, но соответствующее уведомление не посылал. Это подтвердили, как в Раде, так и в МИД, пишет "Европейская правда".

Поэтому, если секретариат ПАСЕ все же лишит Украину действующей делегации, то депутаты все равно смогут приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций, правда тогда украинские парламентарии не смогут принимать участие в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам.

Почему Украина отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

Такое решение стало реакцией на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ. По убеждению Украины, это произошло без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию. Кроме того, украинская делегация присоединилась к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, которые сообщили о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия Совета Европы.

Учитывая то, что значительная часть территории нашего государства остается оккупированной, а вооруженная агрессия РФ не прекращается, считаем невозможным участие украинской делегации в торжествах по случаю празднования 70-летия Совета Европы и считаем такое празднование неактуальным,

– говорится в заявлении Украины.

Почему возникла такая ситуация

25 июня 2019 года большинство евродепутатов проголосовали за принятие резолюции, которая предусматривала изменение санкционного режима и возвращение России к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. За это высказались 118 депутатов, 62 были против, 10 – воздержались.



Какие страны вернули Россию в ПАСЕ / Инфографика 24 канала

До этого Россия из-за своей агрессии на Донбассе и оккупации Крыма в течение пяти лет не участвовала в заседаниях ПАСЕ. В знак протеста прекратила свое участие в организации и прекратила платить соответствующие взносы.

Советуем ознакомиться! Россия закрепила свое членство в ПАСЕ и уже оплатила необходимые взносы

Заметим, что все это время украинская делегация делала все возможное, чтобы не допустить возвращение России в ПАСЕ.

Что такое Парламентская Ассамблея Совета Европы (сокращенно ПАСЕ)? Это международный европейский консультационный орган, состоящий из парламентариев всех государств-членов.



Среди важных полномочий Ассамблеи можно выделить выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых во время вступления.



Также организация принимает выводы относительно проектов всех международных конвенций, которые разрабатывают в Совете Европы. А сессии Ассамблеи традиционно становятся форумами для обсуждения актуальных проблем европейской политики, на них регулярно приглашают глав государств и правительств.