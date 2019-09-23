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      Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

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      Украина не будет принимать участие в сессии ПАСЕ
      Украина не будет принимать участие в сессии ПАСЕ / interfax.com.ua

      Делегация Верховной Рады Украины решила не принимать участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября.

      Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Официальное заявление делегации обнародовала ее глава Елизавета Ясько.

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      Решение стало реакцией на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины.

      Кроме того, украинская делегация присоединилась к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, которые сообщили о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия Совета Европы.

      Учитывая то, что значительная часть территории нашего государства остается оккупированной, а вооруженная агрессия РФ не прекращается, считаем невозможным участие украинской делегации в торжествах по случаю празднования 70-летия Совета Европы и считаем такое празднование неактуальным,
      – говорится в заявлении.

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      Почему Россию исключали из ПАСЕ?

      В 2014 году из-за агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма эту страну лишили права голоса в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила свое участие в организации и прекратила платить соответствующие взносы. Украинская делегация пять лет делала все возможное, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ. Однако 25 июня Европа приняла решение в пользу России. Россия уже успела вернуться в ПАСЕ и заявить, что не будет мириться ни с какими ограничениями.

      Росія ПАРЄ ЄС
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      Что такое ПАСЕ? Парламентская ассамблея Совета Европы – международный европейский консультационный орган, состоящий из парламентариев всех государств-членов. Среди важных полномочий Ассамблеи – выборы Генерального секретаря СЕ и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.

      ПАСЕ принимает заключения по проектам всех международных конвенций, разрабатываемых в Совете Европы. Кроме того, сессии Ассамблеи традиционно становятся форумами для обсуждения актуальных проблем европейской политики, на них регулярно приглашают глав государств и правительств.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Евросоюз ПАСЕ Новости политики
      Источник: 24 канал
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