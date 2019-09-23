Україна офіційно відмовилися від участі в осінній сесії ПАРЄ

Делегація Верховної Ради України вирішила не брати участі у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня.

Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Офіційну заяву делегації оприлюднила її голова Єлизавета Ясько.

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Рішення стало реакцією на повернення Росії в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України.

Окрім того, українська делегація приєдналася до заяв делегацій держав-партнерів України, що повідомили про свою неучасть в урочистостях з нагоди 70-річчя Ради Європи.

З огляду на те, що значна частина території нашої держави залишається окупованою, а збройна агресія РФ не припиняється, вважаємо неможливою участь української делегації в урочистостях з нагоди святкування 70-річчя Ради Європи та вважаємо таке святкування не на часі,

– йдеться в заяві.

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Чому Росію виключали з ПАРЄ?

У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески. Українська делегація п'ять років робила все можливе, аби не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.



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Що таке ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародний європейський консультаційний орган, що складається з парламентарів усіх держав-членів. Серед важливих повноважень Асамблеї – вибори Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, ухвалення висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.



ПАРЄ приймає висновки щодо проектів усіх міжнародних конвенцій, які розробляються в Раді Європи. Крім того, сесії Асамблеї традиційно стають форумами для обговорення актуальних проблем європейської політики, на них регулярно запрошують глав держав і урядів.