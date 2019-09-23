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      Україна офіційно відмовилися від участі в осінній сесії ПАРЄ

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      Україна не братиме участі в сесії ПАРЄ
      Україна не братиме участі в сесії ПАРЄ / interfax.com.ua

      Делегація Верховної Ради України вирішила не брати участі у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня.

      Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Офіційну заяву делегації оприлюднила її голова Єлизавета Ясько.

      Актуально: Росія закріпила своє членство у ПАРЄ і вже сплатила необхідні внески

      Рішення стало реакцією на повернення Росії в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України.

      Окрім того, українська делегація приєдналася до заяв делегацій держав-партнерів України, що повідомили про свою неучасть в урочистостях з нагоди 70-річчя Ради Європи.

      З огляду на те, що значна частина території нашої держави залишається окупованою, а збройна агресія РФ не припиняється, вважаємо неможливою участь української делегації в урочистостях з нагоди святкування 70-річчя Ради Європи та вважаємо таке святкування не на часі,
      – йдеться в заяві.

      Варто знати: Які шанси повторного виключення Росії з ПАРЄ: думка експерта

      Чому Росію виключали з ПАРЄ?

      У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески. Українська делегація п'ять років робила все можливе, аби не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.

      Росія ПАРЄ ЄС
      Які країни повернули РФ до ПАРЄ / інфографіка 24 каналу

      Що таке ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародний європейський консультаційний орган, що складається з парламентарів усіх держав-членів. Серед важливих повноважень Асамблеї – вибори Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, ухвалення висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

      ПАРЄ приймає висновки щодо проектів усіх міжнародних конвенцій, які розробляються в Раді Європи. Крім того, сесії Асамблеї традиційно стають форумами для обговорення актуальних проблем європейської політики, на них регулярно запрошують глав держав і урядів.

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Євросоюз Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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