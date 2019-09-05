Росія закріпила своє членство у ПАРЄ і вже сплатила необхідні внески

Росія закріпила своє членство у Раді Європи, відтепер і фінансово. Довгоочікувані внески, якими Москва шантажувала Страсбург, тепер сплачені. Йдеться про суму у понад 54 мільйони євро за 2017 і 2018 роки.

Коли країну-агресора позбавили права голосу у Парламентській асамблеї Ради Європи, у РФ вирішили не платити.

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Зараз же північний сусід повернувся до ПАРЄ та сплатив усі борги. Про це заявив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд в інтерв'ю Schweizer Radio und Fernsehen. Ба більше, відтепер російська делегація ще й головуватиме в Асамблеї. А це становить небезпеку для нашої держави. Ймовірно, чимало важливих міжнародних рішень, які стосуються України, росіяни зможуть блокувати.

Чому Росію виключали з ПАРЄ?У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески. Українська делегація п'ять років робила все можливе, аби не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. І ця країна вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.



Які країни повернули РФ до ПАРЄ