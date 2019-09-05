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      Россия закрепила свое членство в ПАСЕ и уже оплатила необходимые взносы

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      Россия оплатила взносы в Совет Европы
      Россия оплатила взносы в Совет Европы / ua.interfax.com.ua

      Россия закрепила свое членство в Совете Европы, отныне и финансово. Долгожданные взносы, которыми Москва шантажировала Страсбург, теперь оплачены. Речь идет о сумме в более чем 54 миллиона евро за 2017 и 2018 годы.

      Когда страну-агрессора лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, в РФ решили не платить.

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      Сейчас же северный сосед вернулся в ПАСЕ и оплатил все долги. Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью Schweizer Radio und Fernsehen. Более того, отныне российская делегация еще и будет председательствовать в Ассамблее. А это представляет опасность для нашего государства. Вероятно, немало важных международных решений, касающихся Украины, россияне смогут блокировать.

      Почему Россию исключали из ПАСЕ? В 2014 году из-за агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма эту страну лишили права голоса в ПАСЕ. В ответ Россия прекратила свое участие в организации и прекратила платить соответствующие взносы. Украинская делегация пять лет делала все возможное, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ. Однако 25 июня Европа приняла решение в пользу России. И эта страна уже успела вернуться в ПАСЕ и заявить, что не будет мириться с какими-либо ограничениями.


      Какие страны вернули РФ в ПАСЕ

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Война Аннексия Крыма Европа ПАСЕ Новости России
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