Кулеба объяснил ситуацию с отказом Украины от участия в осенней сессии ПАСЕ

Украинская делегация не подала полномочия на утверждение в ходе осенней сессии ПАСЕ, поэтому не будет принимать в ней участия. Однако, не исключено, что делегация решит поехать на следующую сессию.

Вицепремьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что узнал об отказе украинской делегации ехать в ПАСЕ от парламента, передает УНН.

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Решение парламента заключается в том, чтобы не подавать свои полномочия на утверждение именно во время осенней сессии. Это не значит, что они не будут представлены никогда,

– отметил Кулеба.

Он пояснил, что в этом случае парламент Украины продемонстрировал позицию, которую нужно уважать.

"Мне в этой позиции нравится то, что новый парламент четко показал, что он все помнит, что есть нечто большее, чем изменение политических сил или изменение делегаций. Есть стратегический национальный интерес государства, именно в Парламентской ассамблее, и новый парламент это осознает", - добавил вице-премьер.

В то же время, комментируя тот факт, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" послала свою кандидатку Юлию Левочкину на сессию, чиновник отметил, что "у нас демократическая страна". В частности, Кулеба напомнил, что нардеп входила в бывшую делегацию Украины в ПАСЕ, и вошла уже в новую.

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Тем не менее, вице-премьер убежден, что Левочкина в Страсбурге будет представлять интересы не Украины, а пророссийской ОПЗЖ.

"Согласно правилам ПАСЕ, до тех пор, пока Ассамблея не утвердит полномочия новой делегации, полномочия старой делегации остаются в силе. Поэтому госпожа Левочкина юридически формально входит туда в статусе члена бывшей делегации... Госпожа Левочкина будет, очевидно, представлять в ПАСЕ интересы своей политической силы, а не интересы новой украинской делегации", - пояснил он.

Почему Украина отказалась от участия в ПАСЕ?

Делегация Верховной Рады Украины решила не участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.



Решение стало реакцией на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.



По возвращении в ПАСЕ украинской делегации придется противостоять представителям России-агрессора, чтобы защищать национальные интересы.