Кулеба пояснив ситуацію з відмовою України від участі в осінній сесії ПАРЄ

Українська делегація не подала повноваження на затвердження на час осінньої сесії ПАРЄ, тому не братиме у ній участі. Проте, не виключено, що делегація вирішить поїхати на наступну сесію.

Віцепрем'єр-міністр України з європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зауважив, що дізнався про відмову української делегації їхати у ПАРЄ від парламенту, передає УНН.

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Рішення парламенту полягає в тому, щоб не подавати свої повноваження на затвердження саме під час осінньої сесії. Це не означає, що вони не будуть подані ніколи,

– наголосив Кулеба.

Він пояснив, що у цьому випадку парламент України продемонстрував позицію, яку потрібно поважати.

"Мені в цій позиції подобається те, що новий парламент чітко показав, що він все пам’ятає, що є щось вище, ніж зміна політичних сил або зміна делегацій. Є стратегічний національний інтерес держави, конкретно в Парламентській асамблеї, і новий парламент це усвідомлює", – додав віцепрем'єр.

Водночас, коментуючи той факт, що "Опозиційна платформа – За життя" послала свою кандидатку Юлію Льовочкіну на сесію, чиновник зауважив, що "у нас демократична країна". Зокрема, Кулеба нагадав, що нардепка входила до колишньої делегації України в ПАРЄ, і увійшла вже до нової.

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Тим не менш, віцепрем'єр переконаний, що Льовочкіна у Страсбурзі представлятиме інтереси не України, а проросійської ОПЗЖ.

"Відповідно до правил ПАРЄ, до тих пір, поки Асамблея не затвердить повноваження нової делегації, повноваження старої делегаціі залишаються чинними. Тому пані Льовочкіна юридично формально входить туди в статусі члена колишньої делегації... Пані Льовочкіна буде, очевидно, представляти в ПАРЄ інтереси своєї політичної сили, а не інтереси нової української делегації", – пояснив він.

Чому Україна відмовилась від участі в ПАРЄ? Делегація Верховної Ради України вирішила не брати участі у черговій сесії в Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня.



Рішення стало реакцією на повернення Росії в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України.



Після повернення у ПАРЄ українській делегації доведеться протистояти представникам Росії-агресора, аби захищати національні інтереси.