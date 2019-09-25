Партія Медведчука відправить сестру Льовочкіна на сесію ПАРЄ попри демарш України

Партія "Опозиційна платформа — За життя" делегувала свою представницю Юлію Льовочкіну для участі в роботі сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Раніше українська делегація офіційно відмовилась від участі в роботі ПАРЄ.

В ОПЗЖ хочуть, щоб Україна почала відновлювати діалог з Росією і домовлятися про мир, незважаючи на війну на Донбасі та анексію Криму.

Важливо! Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ

Сьогодні для мирного врегулювання конфлікту в Україні необхідно активізувати міжпарламентський діалог з усіма сусідніми країнами,

– вважають в партії Медведчука.

Відзначимо, що членом постійної делегації Верховної ради у ПАРЄ від фракції ОПЗЖ є Юлія Льовочкіна.

Що відомо про Юлію Льовочкіну?Юлія Льовочкіна – ексрегіоналка, сестра олігарха і ексголови адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна. Депутатка від ОПЗЖ відома своєю антиукраїнською позицією. 16 січня 2014 голосувала за "диктаторські закони" 16 січня. А вже через рік стала першою заступницею голови української делегації в ПАРЄ.



28 січня 2015 року, виступаючи в Парламентській асамблеї Ради Європи під час дебатів щодо введення санкцій проти РФ, Юлія Льовочкіна закликала протидіяти уряду України, "що намагається побудувати стіну між Україною і Росією".



Минулого року Льовочкіна голосувала проти Закону про визнання українського сувернітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

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Чому Україна відмовилась від участі в ПАРЄ?

Делегація Верховної Ради України вирішила не брати участі у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня.

Рішення стало реакцією на повернення Росії в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України.

Що таке ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародний європейський консультаційний орган, що складається з парламентарів усіх держав-членів. Серед важливих повноважень Асамблеї – вибори Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, ухвалення висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.



ПАРЄ приймає висновки щодо проектів усіх міжнародних конвенцій, які розробляються в Раді Європи. Крім того, сесії Асамблеї традиційно стають форумами для обговорення актуальних проблем європейської політики, на них регулярно запрошують глав держав і урядів.