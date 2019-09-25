Партия Медведчука отправит сестру Левочкина на сессию ПАСЕ, несмотря на демарш Украины

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" делегировала свою представительницу Юлию Левочкину для участия в работе сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ранее украинская делегация официально отказалась от участия в работе ПАСЕ.

В ОПЗЖ хотят, чтобы Украина начала восстанавливать диалог с Россией и договариваться о мире, несмотря на войну на Донбассе и аннексию Крыма.

Важно! Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

Сегодня для мирного урегулирования конфликта в Украине необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами,

– считают в партии Медведчука.

Отметим, что членом постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ от фракции ОПЗЖ является Юлия Левочкина.

Что известно о Юлии Левочкиной?

Юлия Левочкина – экс-регоналка, сестра олигарха и экс-главы администрации Януковича Сергея Левочкина. Депутат от ОПЗЖ, известна своей антиукраинской позицией. 16 января 2014 голосовала за "диктаторские законы". А уже через год стала первой заместительницей главы украинской делегации в ПАСЕ.



28 января 2015 года, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы во время дебатов относительно введения санкций против РФ, Юлия Левочкина призвала "противодействовать правительству Украины, которое пытается построить стену между Украиной и Россией".



В прошлом году Левочкина голосовала против Закона о признании украинского сувернитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

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Почему Украина отказалась от участия в ПАСЕ?

Делегация Верховной Рады Украины решила не принимать участия в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября.

Решение стало реакцией на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины.

Что такое ПАСЕ?

Парламентская ассамблея Совета Европы – международный европейский консультационный орган, состоящий из парламентариев всех государств-членов. Среди важных полномочий Ассамблеи – выборы Генерального секретаря СЕ и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.



ПАСЕ принимает заключения по проектам всех международных конвенций, разрабатываемых в Совете Европы. Кроме того, сессии Ассамблеи традиционно становятся форумами для обсуждения актуальных проблем европейской политики, на них регулярно приглашают глав государств и правительств.