Україну можуть позбавити права доступу до зали ПАРЄ

Українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.

Річ у тім, що 17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складатиметься з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

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Згодом стало відомим, що українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

Проте, на адресу нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації. Як наголосив член делегації, нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, якщо Україна на осінню сесію не відправить до ПАРЄ склад нової делегації, то стара делегація в 11.30 30 вересня втратить свої повноваження та нова їх не отримає. Тобто в України не буде жодної делегації в ПАРЄ.

Наразі невідомо, чи реалізують позицію секретаріату. Важливо, що за правилами організації подати список делегації в ПАРЄ потрібно протягом шести місяців після парламентських виборів, тому попередній склад повинен втратити свої повноваження 21 січня. А публікації на сайтах держорганів не мають юридичної ваги.

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