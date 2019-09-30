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      Мы не можем игнорировать Россию, – глава украинской делегации в ПАСЕ

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      Мы не можем игнорировать Россию, – глава украинской делегации в ПАСЕ
      Мы не можем игнорировать Россию, – глава украинской делегации в ПАСЕ / fakty.ua

      Новая глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько не считает, что ее возраст (28 лет) станет препятствием для поста. Более того – она подчеркивает, что общаться с российскими дипломатами умеет, а Россию игнорировать нельзя.

      Отказываться от общения с россиянами – неправильно, такое мнение высказала Ясько в интервью изданию "Левый берег".

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      "Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", – сказала она.

      Отвечая на вопрос журналистки относительно возраста, Ясько отметила, что работа "наравне с российскими членами делегации" ее не пугает.

      Я за свою жизнь сняла три документальных фильма о КГБ; я общалась с огромным количеством российских дипломатов, политиков. А еще я училась в Москве, кстати, – есть такая страница в биографии. Я закончила МГУ (Московский государственный университет имени Ломоносова, – 24 канал), была там в самое интересное время – в 2013-2014 годах,
      – рассказала Ясько.

      Она добавила, что тогда "ее там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально". По словам Ясько, она знает, как с этими людьми общаться. С российскими дипломатами она встречалась среди прочего во время обучения в Оксфорде.

      "Там было очень много встреч. Я посещала различные лекции, например, Ксении Собчак. Я училась в школе государственного управления, я – политолог, мне политика всегда была интересна", – сказала новая глава украинской делегации.

      17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

      Сессия ПАСЕ без Украины

      Ясько отметила, что делегация Украины в ПАСЕ своим отсутствием на осенней сессии демонстрирует позицию по отношению к возвращению россиян.

      Наше отсутствие – это и есть демарш. Нам нужно в первую очередь перед французской стороной (да и перед всеми теми, кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ) заявить: необходимо что-то менять или мы продолжим саботировать работу ассамблеи,
      – пояснила дипломат.

      Глава делегации также отметила, что"роль и престиж этой организации падают".

      "Как это выглядит? Для начала нам нужно договориться о встрече. В каком формате будут проходить эти переговоры – решим позже", – сказала Ясько.

      Она также сообщила, что президенту Франции Эммануэлю Макрону было отправлено соответствующее письмо, которое подписали делегации нескольких стран.

      Это письмо и есть запрос о встрече. У меня уже состоялась встреча с французским послом, я передала нашу официальную позицию. Кроме того, у меня будет встреча с Госсекретарем МИД Франции. Все это результаты того самого отправленного письма Макрона,
      – добавила она.

      Отметим, что 1 октября Макрон выступит на сессии ПАСЕ и ответит на вопросы депутатов.

      Знайте больше: Сессия ПАСЕ без Украины и с Россией: что будет делать новая украинская делегация

      Какой скандал разгорелся из-за решения украинской делегации?Украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации согласно привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.

      Однако в сторону новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации. Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.

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      Теги: Новости политики Новости Украины
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