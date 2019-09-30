11:03
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ПРОТЕСТИ В МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ПРОТЕСТИ В МОСКВІ

      Ми не можемо ігнорувати Росію, – голова української делегації в ПАРЄ

      1203 Читать новость на русском
      Ми не можемо ігнорувати Росію, – голова української делегації в ПАРЄ
      Ми не можемо ігнорувати Росію, – голова української делегації в ПАРЄ / fakty.ua

      Нова очільниця української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько не вважає, що її вік (28 років) стане перешкодою для посади. Більше того – вона наголошує, що спілкуватись із російськими дипломатами вміє, а Росію ігнорувати не можна.

      Відмовлятись від спілкування з росіянами є неправильним, таку думку висловила Ясько в інтерв’ю виданню "Лівий берег".

      Вам буде цікаво: Скандал з Україною в ПАРЄ: на сесію поїде "слуга народу" Ясько – для чого

      "Ми не можемо ігнорувати Росію. Ми повинні захищати свої інтереси, але знати, що відбувається", – сказала вона.

      Відповідаючи на запитання журналістки щодо віку, Ясько наголосила, що робота "нарівні із російськими членами делегації" її не лякає.

      Я за своє життя зняла три документальні фільми про КДБ; я спілкувалася з величезною кількістю російських дипломатів, політиків. А ще я вчилася в Москві, до речі – є така сторінка в біографії. Я закінчила МГУ (Московський державний університет імені Ломоносова – 24 канал), була там в найцікавіший час – в 2013-2014 роках,
      – розповіла Ясько.

      Вона додала, що тоді "її там, м'яко кажучи, не завжди сприймали нормально". За словами Ясько, вона знає, як з тими людьми спілкуватись. Із російськими дипломатами вона зустрічалась серед іншого під час навчання в Оксфорді.

      "Там було дуже багато зустрічей. Я відвідувала різні лекції, наприклад, Ксенії Собчак. Я вчилася в школі державного управління, я - політолог, мені завжди політика була цікава", – сказала нова очільниця української делегації.

      17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складатиметься з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

      Сесія ПАРЄ без України

      Ясько зазначила, що делегація України в ПАРЄ своєю відсутністю на осінній сесії демонструє позицію щодо повернення росіян.

      Наше відсутність – це і є демарш. Нам потрібно в першу чергу перед французькою стороною (та й перед усіма тими, хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ) заявити: необхідно щось змінювати або ми продовжимо саботувати роботу асамблеї,
      – пояснила дипломат. 

      Голова делегації також зазначила, що"роль і престиж цієї організації падають".

      "Як це виглядає? Для початку нам потрібно домовитися про зустрічі. В якому форматі проходитимуть ці переговори - вирішимо пізніше", сказала Ясько.

      Вона також повідомила, що президенту Франції Еммануелю Макрону був відправлений відповідний лист, який підписали делегації кількох країн.

      Цей лист і є запит про зустріч. У мене вже відбулася зустріч з французьким послом, я передала нашу офіційну позицію. Крім того, у мене буде зустріч з Держсекретарем МЗС Франції. Все це результати того самого відправленого Макрона листи", 
      – додала вона.

      Зазначимо, що 1 жовтня Макрон виступить на сесії ПАРЄ та відповідатиме на запитання депутатів.

      Знайте більше: Сесія ПАРЄ без України і з Росією: що робитиме нова українська делегація

      Який скандал спалахнув через рішення української делегації?Українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

      Проте у бік нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації. Відтак українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії, якщо не відправить туди склад нової делегації.

      blog_ava
      Інсульт – судинна катастрофа: симптоми, перша допомога і профілактика
      сьогодні
      24570
      Теги: Новини політики Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      сьогодні , 08:40 Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      Світові Медіа 713
      Розгромні перемоги Шахтаря, Десни та Зорі, Динамо повертається на 3-є місце: підсумки 9 туру УПЛ
      сьогодні , 08:20 Розгромні перемоги Шахтаря, Десни та Зорі, Динамо повертається на 3-є місце: підсумки 9 туру УПЛ
      Ігор Саджениця 660
      Головні новини 29 вересня: у Зеленського вимагають стенограми розмов з Путіним, арешт Пушиліна
      сьогодні , 08:01 Головні новини 29 вересня: у Зеленського вимагають стенограми розмов з Путіним, арешт Пушиліна
      5946
      Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      29 вересня , 22:03 Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      Блоги тижня 1742
      Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      29 вересня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      3505
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук