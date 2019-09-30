Ми не можемо ігнорувати Росію, – голова української делегації в ПАРЄ

Нова очільниця української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько не вважає, що її вік (28 років) стане перешкодою для посади. Більше того – вона наголошує, що спілкуватись із російськими дипломатами вміє, а Росію ігнорувати не можна.

Відмовлятись від спілкування з росіянами є неправильним, таку думку висловила Ясько в інтерв’ю виданню "Лівий берег".

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"Ми не можемо ігнорувати Росію. Ми повинні захищати свої інтереси, але знати, що відбувається", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналістки щодо віку, Ясько наголосила, що робота "нарівні із російськими членами делегації" її не лякає.

Я за своє життя зняла три документальні фільми про КДБ; я спілкувалася з величезною кількістю російських дипломатів, політиків. А ще я вчилася в Москві, до речі – є така сторінка в біографії. Я закінчила МГУ (Московський державний університет імені Ломоносова – 24 канал), була там в найцікавіший час – в 2013-2014 роках,

– розповіла Ясько.

Вона додала, що тоді "її там, м'яко кажучи, не завжди сприймали нормально". За словами Ясько, вона знає, як з тими людьми спілкуватись. Із російськими дипломатами вона зустрічалась серед іншого під час навчання в Оксфорді.

"Там було дуже багато зустрічей. Я відвідувала різні лекції, наприклад, Ксенії Собчак. Я вчилася в школі державного управління, я - політолог, мені завжди політика була цікава", – сказала нова очільниця української делегації.

17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складатиметься з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

Сесія ПАРЄ без України

Ясько зазначила, що делегація України в ПАРЄ своєю відсутністю на осінній сесії демонструє позицію щодо повернення росіян.

Наше відсутність – це і є демарш. Нам потрібно в першу чергу перед французькою стороною (та й перед усіма тими, хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ) заявити: необхідно щось змінювати або ми продовжимо саботувати роботу асамблеї,

– пояснила дипломат.

Голова делегації також зазначила, що"роль і престиж цієї організації падають".

"Як це виглядає? Для початку нам потрібно домовитися про зустрічі. В якому форматі проходитимуть ці переговори - вирішимо пізніше", сказала Ясько.

Вона також повідомила, що президенту Франції Еммануелю Макрону був відправлений відповідний лист, який підписали делегації кількох країн.

Цей лист і є запит про зустріч. У мене вже відбулася зустріч з французьким послом, я передала нашу офіційну позицію. Крім того, у мене буде зустріч з Держсекретарем МЗС Франції. Все це результати того самого відправленого Макрона листи",

– додала вона.

Зазначимо, що 1 жовтня Макрон виступить на сесії ПАРЄ та відповідатиме на запитання депутатів.

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Який скандал спалахнув через рішення української делегації?Українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.



Проте у бік нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації. Відтак українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії, якщо не відправить туди склад нової делегації.