Скандал з Україною в ПАРЄ: на сесію поїде "слуга народу" Ясько – для чого

Попри те, що Україна офіційно відмовилася від участі в найближчих засіданнях Асамблеї, туди все ж їде голова нової делегації, народна обраниця від "Слуги народу" Єлизавета Ясько. Буде вона там, щоправда, з неофіційним візитом, під час якого збирається все вивчати та зі всім знайомитись.

Під час свого візиту до ПАРЄ Ясько, зокрема, збирається зустрітися з держсекретарем МЗС Франції з питань Європи Амелі де Моншален. Про це політикиня розповіла в інтерв’ю "Лівому берегу".

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Їду я з неофіційним візитом. Як глава делегації, але у мене ж немає статусу і повноважень. Тобто, в якості гостя. У мене заплановано багато зустрічей, потрібно з усіма познайомитися, все вивчити. Із французькою стороною кілька зустрічей буде, подивимося. Я хочу охопити максимально, щоб зібрати інформацію і зрозуміти всю картину. Мені потрібно в цьому розбиратися,

– розповіла Ясько про свій візит.

Представники старої делегації, за її словами, можуть поїхати як гості, здійснивши приватний візит. Статус гостя дозволяє працювати в кулуарах.

"Це значить, ми можемо спілкуватися, якщо виникає якесь питання, де потрібно захистити українські інтереси", – пояснила Ясько.

За її словами, нова українська делегація вже може, але поки утримується від повноважень в ПАРЄ.

"До кінця року і навіть до початку січневої сесії ми можемо подати ці заявки. Чому ми це зараз не робимо? Тому що якби ми подали, то визнали, що згодні бути частиною цього несправедливого процесу щодо повернення Росії. Ми цього не хочемо. Навпаки, ми хочемо передати сигнал Європі про необхідність будувати новий діалог", – наголошує народна депутатка.

Ясько каже: у цьому Україну підтримують "багато партнерів і друзів".

Хто така Єлизавета Ясько?Нардепка від "Слуги народу", експертка з питань культури, політологиня. Їй 28 років, вона закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Шевченка.



Є членом швейцарської миротворчої ініціативи Caux Initiative of Change. Перша українка, яка закінчила Школу державного управління Блаватніка в Оксфордському університеті. Під час навчання в Оксфорді була президентом української спільноти Оксфордського університету. Засновниця ініціативи Yellow Blue Strategy. Членкиня політичної платформи "Європейська сотня".



Працювала в Міністерстві з питань діджиталізації, культури медіа та спорту Великої Британії.

Новий скандал з Україною в ПАРЄ: що відомо?

17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складатиметься з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.



Згодом стало відомим, що українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.



Проте у бік нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації. Відтак українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії, якщо не відправить туди склад нової делегації.