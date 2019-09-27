Грузинська делегація збирається покинути ПАРЄ слідом за Україною: подробиці скандалу

Наразі питання перебуває на стадії розгляду. Офіційне рішення про відмову має підтвердити голова делегації.

До такого бойкоту грузини планують вдатися через повернення Росії до складу Асамблеї. Про це повідомив депутат грузинського парламенту від партії "Європейська Грузія" Георгій Канделакі в коментарі Lb.ua.

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Я підтримую цей бойкот. Я з самого початку виступав за це. Незважаючи на те, що в липні голосування про відновлення повноважень делегації Росії було не на нашу користь. Тут, кажучи "нашу", я маю на увазі шість країн: Україну, Грузію, Балтійські країни і Польщу, які взяли участь у демарші проти повернення Росії в ПАРЄ,

– зазначив Канделакі.



Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ/ інфографіка 24 каналу

Він також підтримав рішення нової української делегації не брати участь у сесії. За словами грузинського політика, ані Україна, ані Грузія особливо нічого не втратить у такому випадку, позаяк найближчі заходи у ПАРЄ несуть в собі протокольний відтінок.

Наступного тижня всі заходи, які відбуватимуться на полях, – святкові. Вони будуть присвячені 70-річчю від дня заснування Ради Європи. І немає причин у нас або в українських колег підіймати келих з шампанським з росіянами,

– пояснив він.

Що відомо про новий скандал з українською делегацією у ПАРЄ?17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складатиметься з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.



Згодом стало відомим, що українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.



Проте, на адресу нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації. Відтак українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії, якщо не відправить туди склад нової делегації.