Грузинская делегация собирается покинуть ПАСЕ вслед за Украиной: подробности скандала

Сейчас вопрос находится на стадии рассмотрения. Официальное решение об отказе должен подтвердить глава делегации.

К такому бойкоту грузины планируют прибегнуть из-за возвращения России в состав Ассамблеи. Об этом сообщил депутат грузинского парламента от партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки в комментарии Lb.ua.

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Я поддерживаю этот бойкот. Я с самого начала выступал за это. Несмотря на то, что в июле голосование о восстановлении полномочий делегации России было не в нашу пользу. Здесь, говоря "нашу", я имею в виду шесть стран: Украину, Грузию, Балтийские страны и Польшу, которые приняли участие в демарше против возвращения России в ПАСЕ,

– отметил Канделаки.



Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ/ инфографика 24 канала

Он также поддержал решение новой украинской делегации не участвовать в сессии. По словам грузинского политика, ни Украина, ни Грузия особо ничего не потеряют в таком случае, поскольку ближайшие мероприятия в ПАСЕ несут в себе протокольный оттенок.

На следующей неделе все мероприятия, которые пройдут на полях, – праздничные. Они будут посвящены 70-летию со дня основания Совета Европы. И нет причин у нас или у украинских коллег поднимать бокал с шампанским с россиянами,

– пояснил он.

Что известно о новом скандале с украинской делегацией в ПАСЕ?

17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.



Впоследствии стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.



Однако, в адрес новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации. Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.