Скандал с Украиной в ПАСЕ: на сессию поедет "слуга народа" Ясько – для чего

Несмотря на то, что Украина официально отказалась от участия в ближайших заседаниях Ассамблеи, туда все же едет председатель новой делегации, народная избранница от "Слуги народа" Елизавета Ясько. Будет она там, правда, с неофициальным визитом, во время которого собирается все изучать и со всем знакомиться.

Во время своего визита в ПАСЕ Ясько, в частности, собирается встретиться с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален. Об этом политик рассказала в интервью "Левому берегу".

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Еду я с неофициальным визитом. Как глава делегации, но у меня же нет статуса и полномочий. То есть, в качестве гостя. У меня запланировано много встреч, нужно со всеми познакомиться, все изучить. С французской стороной несколько встреч будет, посмотрим. Я хочу охватить максимально, чтобы собрать информацию и понять всю картину. Мне нужно в этом разбираться,

– рассказала Ясько о своем визите.

Представители старой делегации, по ее словам, могут поехать как гости, совершив частный визит. Статус гостя позволяет работать в кулуарах.

"Это значит, мы можем общаться, если возникает какой-то вопрос, где нужно защитить украинские интересы", – пояснила Ясько.

По ее словам, новая украинская делегация уже может, но пока воздерживается от полномочий в ПАСЕ.

"До конца года и даже до начала январской сессии мы можем подать эти заявки. Почему мы это сейчас не делаем? Потому что если бы мы подали, то признали, что согласны быть частью этого несправедливого процесса по возвращению России. Мы этого не хотим. Наоборот, мы хотим передать сигнал Европе о необходимости строить новый диалог", – подчеркивает народный депутат.

Ясько говорит: в этом Украину поддерживают "много партнеров и друзей".

Кто такая Елизавета Ясько?Нардеп от "Слуги народа", эксперт по вопросам культуры, политолог. Ей 28 лет, она окончила философский факультет Киевского национального университета имени Шевченко.



Является членом швейцарской миротворческой инициативы Caux Initiative of Change. Первая украинка, окончившая Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете. Во время учебы в Оксфорде была президентом украинского сообщества Оксфордского университета. Основательница инициативы Yellow Blue Strategy. Член политической платформы "Европейская сотня".



Работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании.

Новый скандал с Украиной в ПАСЕ: что известно?

17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Впоследствии стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.

Однако в сторону новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации. Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.