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      Сесія ПАРЄ без України і з Росією: що робитиме нова українська делегація

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      Українська делегація в ПАРЄ посилить роботу із союзниками.
      Українська делегація в ПАРЄ посилить роботу із союзниками. / https://fakty.com.ua

      Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи має намір посилювати роботу із союзниками. Таким чином Україна буде домагатися перезавантаження організації.

      Попри те, що Україна не братиме участь у сесії ПАРЄ, вона має бути присутньою в органах організації. Про це заявила голова делегації Єлизавета Ясько, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Ясько наголосила, що фізична присутність у ПАРЄ "не завжди забезпечує захист національних інтересів".

      Головне – це відстоювати інтереси України, збільшувати кількість партнерів і союзників, поглиблювати співпрацю з наявними. Робити так, щоб на порядку денному асамблеї звучала наша позиція не лише нашими вустами,
      – пояснила вона.

      Водночас Ясько наголосила, що відмова України від участі в роботі ПАРЄ є єдино можливою і правильною реакцією після повернення туди Росії без виконання умов резолюцій.

      Тепер представники української делегації мають намір відстоювати не лише свої інтереси, а й усіх країн-членів Ради Європи, у яких впала довіра до організації.

      "Ми маємо робити максимально, щоб відігравати ключову роль у перезавантаженні ПАРЄ, тому обраний нами спосіб неучасті в сесії наразі є правильним для створення зрозумілого політичному сигналу", – наголосила голова делегації. 

      Який скандал вже виник з українською делегацією у ПАРЄ?17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складатиметься з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

      Згодом стало відомим, що українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

      Проте у бік нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації. Відтак українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії, якщо не відправить туди склад нової делегації.

      ПАРЄ голосування повернення Росії
      Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Новини Росії Україна – Росія
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