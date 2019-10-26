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      Україна не готова до компромісів із сумлінням і територіальною цілісністю, – Разумков

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      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / Getty Images

      Україна надалі невдоволена поверненням делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи, однак готова до діалогу з ПАРЄ щодо повноважень української делегації.

      Ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюсь, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів із сумлінням, територіальною цілісністю та гідністю людей,
      – заявив глава Верховної Ради України Дмитро Разумков, повідомили на сайті парламенту.

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      Він також запевнив, що Україна готова працювати на користь Європи та Ради Європи. Разумков відзначив що група "Балтик +" не прагне до деструктивної позиції в Раді Європи.

      "Ми налаштовані відстоювати ті базові принципи і цінності, які було закладено під час створення цієї організації. Тому що принципи демократії і свободи, прав людини – ключові, як для Європи, так і для України", – наголосив спікер парламенту.

      Що відомо про групу "Балтик+"? Неформальна група в ПАРЄ, що складається з кількох національних делегацій: Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Була створена у відповідь на безумовне повернення Росії до Асамблеї.

      Що відбувається у ПАРЄ і яка позиція України?

      Осіння сесія ПАРЄ тривала у Страсбурзі протягом 1-4 жовтня. Новий склад української делегації не брав участі в сесії через повернення російської делегації до Асамблеї. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Однак Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ.

      ПАРЄ Україна Росія

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Дмитро Разумков Україна – Росія Європа
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